Un any mortal

Amb tota mena d’incertesa i dubte sobre les seves causes, hi ha consens en la constatació d’una dada demogràfica a Espanya: s’han produït un 16% més de morts aquest juliol que el de 2019. 10 cops més morts no és gens banal, tot i que tanmateix s’hagi d’especificar que la major part ha estat gent de més de 90 anys i que òbviament a les xifres contribueix el fet que la pandèmia continua llastant la prevenció i el pre- diagnòstic dos anys després de considerar-se controlada. Sembla tractar-se, doncs, d’una conseqüència del doble factor del creixent envelliment de la població espanyola i d’un sistema de salut que va col·lapsar amb molts serveis per atendre, també de manera col·lapsada, les infeccions per COVID-19.

Ara bé, a les especificacions justificativa sobre el titular gros també se li poden fer observacions ulteriors. La monitorització de la mortalitat també apunt el fet que la gent gran ha suportat pitjor les creixents onades de calor, el que justificaria l’edat avançada de la major part de les persones mortes. Però també s’ha de puntualitzar que una part significativa de l’increment de mortalitat s’ha produït en l’àmbit de les malalties cardiovasculars. I és aquí on arriba la polèmica: que defensa les vacunes de forma aferrissada no vol ni sentir parlar sobre la possibilitat que hagin estat causants d’aquestes morts. Pel contrari, apunten que és el fet d’haver passat la malaltia el que ha afeblit l’endoteli del seu sistema circulatori, provocant aquesta circumstància un major nombre de morts coronàries. Però és justament això el que no ha estat provat. Tenint en compte que la vacuna en el fons no és tal i que tots els fàrmacs poden tenir efecte secundaris adversos, qui diu que la unitat (algunes tenen el cartell però al darrere no hi ha gaire cosa) de COVID persistent no hauria de dir-se (o compartir espai amb un altre que es digués) UNITAT DELS EFECTES DE LA VACUNA? No es tracta d’atiar el negacionisme, sinó de tractar la gent com a persones adultes, dir la veritat sobre el que s’ignora i recordar que la ciència en molts casos ha d’avançar a cegues per un camí que també necessita passes enrere. Altrament donaran ales al que pensen que un gran experiment, per a lucre d uns quants i neteja dels que sobren, està començant a desvelar-se per efecte d’unes sorprenents dades, les que fan de 2022 un any mortal.