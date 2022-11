Per poder reprimir millor

La confusió generada per l’anunci ple de trampes de Pedro Sánchez dijous a la nit –en una entrevista en una cadena privada de televisió– és tan gran que, primer de tot, cal aclarir que no hi ha ningú en l’independentisme català que estigui en contra de la supressió de l’article de la sedició del Codi Penal espanyol. Les queixes, els advertiments i fins i tota la manifestació que s’ha convocat per la reforma legal és contra la manera com s’ha dissenyat i les conseqüències reals que tindrà. Dit resumidament, servirà per molt poca cosa, l’aplicació dependrà totalment de Marchena i el Tribunal Suprem i, el pitjor de tot, arrossega dos perills: l’increment de la criminalització de la protesta –amb el tipus agreujat del delicte de desordres públics per substituir el falsament derogat de sedició– i el maquillatge de la llei espanyola per intentar que, a partir d’ara, coli a Europa. Perquè no pugui tornar a passar que un tribunal belga es negui a entregar Lluís Puig o que Alemanya i Itàlia alliberin Carles Puigdemont després de fer-lo passar per la garjola provisionalment.

Patxi López, el basc portaveu del PSOE al Congrés, va ser molt clar divendres: la modernització del Codi Penal persegueix la fi dels “santuaris” europeus per a independentistes catalans. “Santuaris”, una paraula triada amb tota la intenció venint d’un polític espanyol d’Euskadi, de l’estirp que feia servir aquest terme per referir-se als països d’Europa que es resistien a entregar suposats membres d’ETA quan creien que se n’estaven conculcant els drets.

Dins de l’estat espanyol, els matisos del Codi Penal importen molt poc, perquè els jutges espanyols –ajudats per la fiscalia i, quan convingui, per les acusacions populars de Vox– continuaran fent el que els doni la gana. Però de cara a Europa no es poden menystenir els moviments del legislador espanyol –aquest ens abstracte que ara dirigeix el PSOE– per fer veure el que no és.

Han trigat cinc anys i les velles estructures, especialment les capes altes de la judicatura, continuen comportant-se de manera barroera. Però finalment l’Estat està refinant els seus mètodes i ajustant les seves lleis als estàndards europeus per poder reprimir millor. L’independentisme ha d’estar alerta d’aquests moviments i reaccionar-hi, si és que n’és capaç. Perquè l’única cosa bona del retoc del Codi Penal que vol Pedro Sánchez és que les dues Espanyes tornen a treure’s els ulls. Cosa que no es podrà aprofitar mentre a Catalunya les mil cares del sobiranisme s’estiguin apunyalant entre elles.