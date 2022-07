L’arriscadíssima foto ‘win-win’

ERC i el PSOE ultimen els detalls de la foto d’un suposat nou tauler d’escacs deixi la partida en taules durant una bona temporada, sense guanyadors ni perdedors. Una reunió de la taula de diàleg d’aquest dimecres que doni rèdits a banda i banda i minimitzi els danys polítics. Rèdits electorals a mig termini, però sobretot rèdits en el curt termini en termes de manteniment del poder com a mínim fins a esgotar les respectives legislatures.

ERC està obligada a mostrar algun botí, per petit que sigui, que deixi en evidència el seu soci de Govern i que li permeti tenir una posició de poder dins de l’executiu per no posar el risc una legislatura tensionada des del mateix dia de la investidura de Pere Aragonès. Un Govern que, recordem-ho, està en minoria i necessita l’aval de la CUP. Si aquesta foto amb Madrid fracassés estrepitosament, JxCAT tindria en safata sortir de Palau.

Pel que fa al PSOE, necessita una foto controlada i sense contingut -ni autodeterminació ni res que s’hi acosti-, perquè amb una crisi econòmica de cavall a l’Estat i un PP en ascens a les enquestes, quasevol prevenda que els socialistes obtinguessin d’ERC i a la inversa seria munició perillosa. PSOE i ERC han de calibrar molt bé com enfoquen aquesta foto win-win per no sortir-ne escaldats i alhora tenir arguments per frenar l’oposició interna als seus executius justament per la gestió de la taula de diàleg.

Tot plegat, a l’avantsala d’unes eleccions municipals i d’algunes autonòmiques que donaran pistes clares sobre el color de l’hegemonia dins de l’independentisme a Catalunya i sobre l’abast real de l’efecte Feijóo en la política espanyola.