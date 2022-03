Zelenski suspèn deu partits de l’oposició ucraïnesa per vincles amb Rússia

El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha anunciat aquest dissabte la suspensió de l’activitat de deu partits de l’oposició mentre duri la llei marcial, atesa l’escalada de la guerra i els vincles d’alguns amb Rússia, informa l’agència Europa Press. “El Consell Nacional de Seguretat i Defensa ha decidit, atesa la guerra a gran escala i els vincles d’algunes estructures polítiques amb aquest estat (Rússia), suspendre qualsevol activitat d’una sèrie de partits polítics durant el període de la llei marcial”, ha dit explicat Zelenski en un vídeo difós de matinada als canals oficials del govern ucraïnès.

En concret, els partits l’activitat dels quals ha estat suspesa són ‘Plataforma d’Oposició – Per la Vida’, ‘Partit Sharia’, ‘El nostre’, ‘Oposició d’Esquerra, ‘Unió de Forces d’Esquerra’, ‘Estat’, ‘Partit Socialista Progressista d’Ucraïna’, ‘Partit Socialista d’Ucraïna’, ‘Socialistes’ i ‘Bloc de Vladimir Saldo’. Zelenski, que pertany al partit ‘Servidor del Poble’, ha assenyalat que el Ministeri de Justícia ja ha rebut instruccions de prendre immediatament mesures integrals per prohibir les activitats d’aquests partits polítics.

“Vull recordar tots els polítics de qualsevol camp: la guerra mostra molt bé l’escassetat d’ambicions personals d’aquells que intenten posar les seves pròpies ambicions, el seu propi partit o carrera per sobre dels interessos de l’Estat, els interessos del poble”, ha assenyalat el president ucraïnès. El líder ucraïnès ha advertit que “qualsevol activitat encaminada a escindir-se o col·laborar” no tindrà èxit” i rebrà “una resposta difícil”.

Crida als ciutadans russos

Zelenski, d’altra banda, ha fet una crida a l’opinió pública russa evocant les imatges dels 14.000 russos que haurien mort des que Rússia va iniciar la invasió d’Ucraïna el 24 de febrer. “En els punts més conflictius dels combats, les nostres línies de defensa estan pràcticament plenes de cadàvers de soldats russos“, ha assegurat Zelenski en un vídeo publicat al seu canal de Telegram, on ha advertit que aquests cadàvers “no estan sent recollits per ningú”.

Zelenski ha sostingut que aquestes 14.000 morts pertanyen a “14.000 mares, 14.000 pares, esposes, fills, parents i amics”, i ha preguntat a la població russa si no han notat la pèrdua de familiars militars en els darrers anys. A més de les suposades xifres de baixes russes ofertes pel president ucraïnès, a viceprimera ministra ucraïnesa, Irina Vereshchuk, ha anunciat aquest dissabte que Ucraïna ha capturat 562 presoners de guerra russos, alguns dels quals van deposar les armes voluntàriament. Per part seva, Moscou només ha confirmat fins ara unes 500 baixes entre les seves pròpies forces.