Rússia confirma l’ús d’un míssil hipersònic de llarg abast a Ucraïna

El Ministeri de Defensa rus ha confirmat l’ús d’un míssil hipersònic ‘Kinzhal’ per primera vegada des del començament de la seva invasió d’Ucraïna per destruir un arsenal ucraïnès subterrani al sud-oest del país. El portaveu del Ministeri, Igor Konashenkov, ha confirmat l’impacte del míssil a la població de Deliatin, a la regió ucraïnesa d’Ivano-Frankivsk, en què també van resultar destruïdes caixes de munició per a avions de combat, segons comentaris recollits per TASS.

“El sistema de míssils aerobalístics hipersònics ‘Kinzhal’ ha destruït un gran magatzem subterrani que contenia míssils i municions d’aviació”, ha explicat el portaveu militar, sense donar-ne més detalls, informa l’agència Europa Press.

Rússia ha utilitzat prèviament míssils de llarg abast per atacar objectius a l’oest d’Ucraïna, no lluny de la frontera amb Polònia, però fins ara mai no havia estat emprat aquest nou sistema de míssils aire-terra, i part d’una sèrie d’armes estratègiques avançades presentades pel president rus, Vladimir Putin, el 2018.

Així mateix, Konasenkov ha informat que les Forces Armades russes han destruït al voltant de 200 vehicles aeris no tripulats i més de 1.400 tancs i altres vehicles blindats des del començament de la invasió d’Ucraïna. “En total, des del començament de l’operació militar especial”, ha declarat el portaveu usant la denominació oficial russa per a la invasió, “han estat destruïts 196 vehicles aeris no tripulats ucraïnesos, 1.438 tancs i altres vehicles blindats de combat, 145 llançacoets de llançament múltiple, 556 peces d’artilleria de campanya i morters, així com 1.237 unitats de vehicles militars especials”.

112 nens morts

La Fiscalia de Menors d’Ucraïna ha denunciat que almenys 112 nens han mort (dos més que divendres) i més de 140 han resultat ferits en atacs perpetrats per Rússia des del començament de la seva invasió del país, el 24 de febrer, fins a aquest dissabte. La major part de les víctimes infantils, comptant morts i ferits, s’han registrat a la regió de la capital, Kíev, amb 57, seguida de Khàrkiv (34), Chernihiv (30), Donetsk (28), Mikolaiv (20), Yitomir (15), Sumy (14) i Jerson (14).

Així mateix, la Fiscalia ha denunciat que 489 institucions educatives han registrat danys materials des del principi de la invasió, mig centenar més que el dia anterior, 69 de les quals han quedat completament destruïdes, sis més respecte divendres. La majoria de les escoles han estat assolides a la regió de Donetsk, al front est del país, on 138 han rebut l’impacte dels atacs russos. Aproximadament unes 41 escoles de la regió de la capital, Kíev, han resultat afectades també.

Les víctimes infantils de la guerra van ser objecte d’un homenatge celebrat divendres a la ciutat de Leòpolis, a l’oest del país i sota control del Govern ucraïnès. Allà, en una de les places, activistes i pares van col·locar més d’un centenar de cotxets de nadó buits en commemoració dels menors morts. Cal recordar que les xifres de víctimes proporcionades pel Govern ucraïnès pràcticament dupliquen les que estudia Nacions Unides, que ha confirmat fins dia d’ahir 59 nens morts i 74 ferits des del principi de la invasió.