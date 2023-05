Zelenski participa al G7 al Japó: “La pau estarà avui una mica més a prop”

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha anunciat aquest dissabte que participarà en la cimera del G7 que s’està celebrant a la ciutat japonesa d’Hiroshima. Zelenski aprofitarà aquesta visita per enviar un “missatge de cooperació” i treballar pel final del conflicte amb Rússia, que fa un any i tres mesos que dura. “Japó. G7. Reunions importants amb socis i amics d’Ucraïna. Seguretat i cooperació millorada per la nostra victòria”, ha dit Zelenski en una piulada a Twitter. El president ucraïnès ha afegit que “la pau estarà avui una mica més a prop”.

Zelenski ha arribat aquest dissabte al Japó en una nova parada de la seva gira internacional. La va començar fa aproximadament una setmana amb la intenció de buscar més aliats contra Vladímir Putin per acabar la guerra. La setmana passada va visitar diversos països europeus i l’Aràbia Saudita, on va participar aquest divendres com a convidat d’honor en la cimera de la Lliga Àrab.

Imatge del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant el seu últim viatge als Estats Units, on es va reunir amb el president Joe Biden / Europa Press

Els Estats Units i els països europeus entrenaran pilots ucraïnesos

La seva arribada al Japó s’ha produït només un dia després que el president dels Estats Units, Joe Biden, anunciés el seu suport a la decisió dels països europeus d’entrenar a diversos pilots de combat ucraïnesos en avions de combat de quarta generació. Els pilots aprendran en avions com l’F-16 i després de l’entrenament s’espera que els països europeus entreguin aquestes naus a Kíev perquè les utilitzin en la guerra amb Rússia.