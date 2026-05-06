El president dels Estats Units, Donald Trump, es torna a desdir de nou. La matinada de dimarts a dimecres ha anunciat la suspensió “durant un breu període de temps” de la iniciativa “humanitària” per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al golf Pèrsic a causa del tancament de l’estret d’Ormuz, en el context de la guerra entre Washington i Iran. Trump, però, ha detallat que interromp l’operació per segellar un acord amb Teheran, tot i que el bloqueig continuarà vigent.
Aquestes declaracions arriben després que el dirigent hagi qualificat la guerra de “petita escaramussa militar” i que podria estendre’s dues o tres setmanes més. “Arran de la sol·licitud del Pakistan i d’altres país, del gran èxit obtingut durant la campanya a l’Iran i, a més, del fet que s’hagin assolit avenços cap a un acord definitiu, hem acordat que, si bé el bloqueig seguirà en vigor, el projecte se suspendrà durant un temps per veure si l’acord es pot ultimar”, ha manifestat el cap de la Casa Blanca a la seva xarxa social, Truth Social, en un missatge recollit per Europa Press.
El ‘projecte Llibertat’, nom adoptat per alliberar l’estret mitjançant l’escorta d’embarcacions, integra 15000 efectius militars, a més d’un centenar d’aeronaus terrestres i marítimes, i va arrencar dilluns. Tanmateix, fins al moment, només dos vaixells amb pavelló estatunidenc haurien transitat amb èxit a través del pas estratègic d’Ormuz, segons el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM). El cap d’aquest òrgan militar, l’almirall Brad Cooper, va assegurar que l’objectiu de la missió, ara suspesa, és “crear una ruta bidireccional”.
L’operació Fúria Èpica, finalitzada
D’altra banda, unes hores més tard el secretari d’Estat del país nord-americà, Marco Rubio, ha informat que l’operació ‘Fúria Èpica’, iniciada el passat 28 de febrer amb el suport d’Israel, ha conclòs. El cap de la diplomàcia de la Casa Blanca ha remarcat que Washington prioritza “la via de pau”, en contrast amb un Teheran que, segons ell, ha escollit un altre camí. A continuació, ha afegit que el seu país és l'”única nació en el món” que pot reobrir l’estret d’Ormuz, per la qual cosa ha fet una crida dirigida a les autoritats perses perquè acceptin la realitat, “prenguin una decisió sensata” i apostin pel diàleg amb vista a “la reconstrucció, la prosperitat i l’estabilitat”. L’altra opció que podria fer front la nació dels aiatol·làs és la de la “derrota total” i el “col·lapse econòmic”.
D’altra banda, l’alt diplomàtic s’hi ha referit a la llei de Poders de Guerra del 1793, que fixa un termini de seixanta dies perquè el president finalitzi una intervenció militar o sol·liciti una autorització del congrés. Europa Press puntualitza que alguns congressistes consideren que el termini va expirar el divendres 1 de maig, dos mesos després de la notificació formal de l’inici de les operacions, mentre que d’altres sostenen que la treva congela el compte legal o permet “una pròrroga addicional de trenta dies”.
Malgrat considerar la regulació fora dels marges de la constitució, ha considerat que la notificació que planteja la llei ha sigut complerta per l’executiu perquè, defensa, volen “mantenir bones relacions” amb la cambra baixa.