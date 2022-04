Sánchez promet 200 tones d’equipament militar a Zelenski

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha visitat la ciutat de Kíiv per demostrar el suport amb la població ucraïnesa i el seu president Volodimir Zelenski. Per tal de perpetuar aquesta relació, Sánchez ha assegurat que el nou enviament d’armament, de 200 tones, ja està de camí a Polònia transportat pel buc de l’Exèrcit espanyol Ysabel. De fet, és l’enviament de material militar més grans dels que s’han fet fins ara: “És més del doble del que Espanya ha enviat des de l’inici de la guerra”, ha dit Sánchez.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, inspecciona armament enviat per Occident / DPA

Sánchez ha comparegut juntament amb Zelenski i amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aquest dijous per anunciar l’enviament d’ajuda militar. Els tres dirigents s’han reunit a Kíiv. Prèviament, Sánchez i Frederiksen han visitat la localitat de Borodianka, devastada pel conflicte. El president de l’estat espanyol ha destacat que “les atrocitats comeses no poden romandre sense càstig”, fent referència a les imatges impactants que ha vist en la seva visita. En aquest sentit, el president de l’executiu espanyol ha deixat clar el suport de l’Estat a Ucraïna i també ha condemnat les accions de Rússia, ja que tal com ha explicat “van en contra dels drets humans”.

Més armes per la defensa d’Ucraïna

Segons ha especificat el president de l’Estat, el buc de l’Exèrcit, que passarà primer per Polònia abans de travessar la frontera ucraïnesa, transporta material militar amb 30 camions i 10 vehicles lleugers. Davant d’aquest regal, Zelenski ha agraït el suport de Sánchez i ha demanat que s’endureixin les sancions cap a Rússia per intentar para la guerra. A més, també ha insistit en l’entrada d’Ucraïna a l’Unió Europea. Sánchez ha respost expressant la condemna contundent contra el president rus, Vladímir Putin, i el suport a “l’aspiració legítima” d’entrar a la UE, al·legant que és un “pas necessari” pel país.