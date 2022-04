Zelenski denuncia “centenars de violacions” a les ciutats sota control rus

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha denunciat “centenars de violacions” i “tortures brutals” a les ciutats sota control rus. “A les zones alliberades continua el registre i la investigació dels crims de guerra comesos a Rússia”, va alertar Zelenski durant una intervenció al Parlament de Lituània. “Gairebé cada dia es troben noves fosses comunes. S’han registrat centenars de casos de violació, incloses nenes menors d’edat i fins i tot un nadó! Només parlar-ne ja fa esgarrifar”, va dir el dirigent ucraïnès.

En els últims dies diversos mitjans com el New York Times o la BBC han documentat desenes de casos de violència sexual contra les dones ucraïneses per part de les tropes russes. “A punta de pistola [un soldat rus] em va portar a una casa propera i em va ordenar: ‘Treu-te la roda o et dispararé’. Em va amenaçar repetidament de matar-me si no feia el que em deia. Llavors va començar a violar-me“, explica una ucraïnesa a la cadena de televisió britànica. Com el seu cas n’hi ha desenes més que es van descobrint cada dia.

Soldats ucraïnesos patrullen a la ciutat de Bucha / DPA

L’horror de la retirada russa

“Milers de víctimes, centenars de casos de tortura brutal”, va insistir Zelenski davant els diputats lituans. “Encara trobem cadàvers a les clavegueres i als soterranis. Cossos lligats i mutilats. Centenars d’orfes, molts d’ells nens, perquè encara no sabem el nombre exacte de víctimes”. El president ucraïnès ha criticat una vegada més “l’operació especial de Moscou” després que el president rus, Vladímir Putin, assegurés aquest dimarts que “no tenia altra opció” que envair el país per l’amenaça que suposa Ucraïna per la seguretat russa.

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha acusat de Putin de perpetrar un “genocidi” a Ucraïna, una paraula que fins ara el govern estatunidenc s’havia resistit a fer servir. Fins ara Biden havia acusat Rússia de cometre “crims de guerra”, però després de les últimes revelacions el president dels EUA creu que “cada vegada està més clar que Putin intenta eliminar la idea de ser ucraïnès”, ha denunciat. “Les proves creixen i surten a la llum noves evidències de les coses horribles que els russos estan fent a Ucraïna”.