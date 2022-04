Putin assegura que “no tenia altra opció” que envair Ucraïna

El president de Rússia, Vladímir Putin ha assegurat que “no tenia altra opció” que envair el seu país veí, Ucraïna. En aquest sentit, ha defensat que, amb l’operació, els russos “prenen mesures” per a garantir la seva pròpia seguretat. “Òbviament no teníem una altra opció. Aquesta és la decisió correcta”, ha indicat el president. A més, també ha volgut deixar constància de la seva opinió sobre les negociacions i els intents de pau entre ambdós països. Ell mateix ha reconegut que “no porten enlloc” i que estan estancades per culpa de Kíiv.

En unes declaracions aquest dimarts Putin ha deixat molt clar que no té cap remordiment sobre l’invasió a d’Ucraïna, que ha deixat milers de morts i ciutats destrossades. D’aquesta manera, el president de Rússia ha dit que era “una mesura necessària” i que “ho ha fet per protegir la seva gent”, referint-se a la població del Donbass, la regió prorussa del nord d’Ucraïna. Per altra banda, el president bielorús, Alexander Lukashenko s’ha reunit amb Putin i ha dit que “si Rússia no hagués atacat, Occident hauria llençat una ofensiva pitjor al territori rus“.

El cadàver d’un home trobat després de la retirada de Rússia de Butxa / EP

En paral·lel, també s’han adreçat al conflicte a Butxa, on l’ofensiva russa va ser molt més despiadada i va deixar centenars de morts als carrers de la ciutat. Sobre el descobriment dels cadàvers dels civils a Butxa, pels quals Ucraïna acusa a Rússia de crims de guerra, Putin ha comparat aquest cas amb les acusacions sobre l’ús d’armes químiques a Síria per part de les forces governamentals. “Va resultar que era fals. Igual passa en Butxa”, ha comparat Putin.

Unes negociacions estancades

D’ençà que va començar la guerra, Ucraïna i Rússia han intentat dur a terme -sense èxit- diferents reunions per trobar la pau. Aquest dimarts, Putin també ha remarcat que si les negociacions no estan servint per aconseguir la pau és culpa d’Ucraïna, ja que segons el president rus, les autoritats ucraïneses han incomplert els pactes a Istanbul a la fi de març. Així doncs, el líder rus ha explicat que el govern ucraïnès no ha complert els pactes que es van fer durant les primeres negociacions i, per tant, “Rússia no creu que hi hagi cap altra sortida que la guerra”, ha etzibat el president.