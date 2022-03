En marxa l’operació Cigonya per anar a buscar refugiats ucraïnesos

A la Jonquera, per ser primers de març, fa bon temps. Just a tocar de l’antiga duana reconvertida en una rotonda, i de la caserna de la Guàrdia Civil, s’ha establert el camp base de l’operació Cigonya. Una iniciativa civil per recollir refugiats de la guerra de Rússia contra Ucraïna i portar-los cap a Catalunya, a Cabanes, l’Empordà. El comboi el formen furgonetes, vehicles tot terreny i un turisme. Pugen carregats de medicaments, menjar i benzina. És l’expedició en què participa El Món, que seguirà els passos d’aquest equip humà els pròxims dies.

Membres del comboi de l’operació Cigonya per anar a buscar refugiats ucraïnesos, a la Jonquera, el punt des d’on han sortit / Quico Sallés

L’hora de trobada era les dotze del migdia, per fer recompte, redistribuir mercaderia als vehicles, organitzar un grup de Whatsapp i marcar les etapes del viatge. “Farem com a la muntanya, el que va davant guia i el que va darrera, fa de pastor”, indica en Josep, que ja s’ha posat la boina com un dels seus ídols que té retratat al seu despatx, en Quico Sabater. En Francisco i en Jordi, que venen de Mataró, gairebé estrenen furgoneta en aquest projecte. Una de les preocupacions és si existeix certament el racionament de la benzina.

“Sortim a les quatre, però no sabem quan tornarem”, subratlla la Caterina, que no para de recordar la ruta que ha de travessar la Catalunya Nord, França, part d’Alemanya i la República Txeca fins arribar a Polònia, just a la frontera amb Ucraïna. La tornada podria ser per Itàlia i Eslovènia. Les circumstàncies són estranyes, un punt improvisades, però tenen cert caure pioner. “Ja ens ho trobarem”, afegeixen.

Punt de trobada en un corredor molt saturat

Un dels integrants del grup s’ha posat en contacte amb la Creu Roja. Volen saber del cert com està la frontera i quin són els passos més factibles i fàcils. Les notícies que arriben són de mal averany, tristes. Molts refugiats sortint d’Ucraïna des de Lviv, un corredor saturat però que permet una fugida més o menys endreçada de la zona de guerra. Aquest serà el punt de recollida.

El punt de destí del comboi de l’operació Cigonya per anar a buscar refugiats ucraïnesos, a tocar de la frontera polonesa / Quico Sallés

La planificació és recollir-los i entrar uns 200 quilòmetres endins a Polònia, per sortir de la zona més problemàtica i poder portar els refugiats a un hotel per tal que es dutxin i estiguin més còmodes per al viatge de tornada. D’aquesta manera s’evita el passaport Covid que encara reclamen alguns allotjaments alemanys. “No ve d’aquí, per fer dos-cents quilòmetres més”, raonen.

El viatge comença amb l’objectiu de fer la primera parada llarga a tocar de la frontera alemanya. Cada quatre hores, parada obligada per “estirar les cames i fer circular la sang”. El trajecte és de 24 hores, però comptat i debatut, amb les parades en seran trenta pel capbaix. La tornada encara no té data. L’únic segur són dos contactes ucraïnesos amb què han pogut articular un grup per venir cap a Catalunya.

Dos contactes fruit d’aquelles casualitats de la vida que només passen a la realitat. Una professora d’alemany i anglès en un institut empordanès que ha pogut restablir els contactes que havia fet en unes jornades d’intercanvi d’estudiants. A través de Whatsapp ha format un grup integrat per canalla, dones i una mascota. Una partida d’homes les acompanyaran fins al punt de trobada i després es tornaran a endinsat a Ucraïna, per anar cap al front fixat per la frontera amb Bielorússia. L’operació Cigonya, en marxa.