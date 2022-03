Operació Cigonya: d’Argelers a Ucraïna

“No ho podíem consentir”. Aquesta és la consigna expressada per en Josep i en Joan, dos homes amb “la vida feta” que van viure l’exili. “Som hereus d’Argelers”, comenten amb una veu fosca però viva. Són dos dels responsables que han organitzat una caravana civil per anar a buscar refugiats de la guerra de Rússia contra Ucraïna. “Iniciativa privada, perquè si esperem el Govern… acabarà la guerra”, comenten amb el to d’aquells que mai no han esperat res més que problemes de l’administració. A l’altra banda de la frontera hi haurà en Sergey, que els espera amb 20 mares i infants, -el destí el mantenen secret per seguretat– i una furgoneta per carregar material humanitari. Abans haurà buidat una furgoneta de “material tàctic”: roba de camuflatge, armilles antibales i cascos.

Operació Cigonya: així han batejat el seu grup de Whastapp va començar dijous passat. A la vista de les imatges que veien per televisió, van decidir actuar. Amb una trucada n’hi va haver prou. “Portem una vida monacal, tenim temps, però sobretot tenim experiència”, comenten en conversa amb El Món. Divendres 4 de març ja havien posat data de marxa, la matinada del dijous 10 de març. Només calia buscar furgonetes, un remolc, material, menjar, medicaments, i diners per a la benzina. A més d’un full de ruta precís, amb un afegit d’aventura, sort, i moltes ganes.

Un d’ells té 73 anys però assegura que el projecte l’ha “rejovenit”. Ha embolicat quatre persones més, una metgessa, un importador de bacallà jubilat i un fotògraf amb una Càmper. La veu ha corregut entre el cercle d’amistats, coneguts i saludats que han ofert suport tot recollint material, comprant-ne i, fins i tot, finançant el trajecte. L’objectiu és recollir una vintena de refugiats, dones i nens, i acollir-los en diferents domicilis empordanesos. Sortiran a primera hora de la tarda d’aquest dimecres.

José Sebastián Palacios carrega armilles antibales recollides de diversos cossos policials/Quico Sallés

La idea és fer relleus en els propers dies. Fins i tot, s’ha pensat establir un camp base a Alemanya per fer llançadores. Ja hi ha dues furgonetes a l’espera a Manresa per a la propera setmana. Un farmacèutic i un mecànic de motos ja s’han arranjat el calendari per poder anar a fer un cop de mà. Tant un com l’altre tenen veïns ucraïnesos. Al Bages hi viu una de les comunitats més importants d’ucraïnesos de Catalunya. De fet, aquesta setmana els serveis d’Educació estan matriculant a les escoles nens que arriben amb compta-gotes, però que superen la desena.

Refugiats de la Guerra de Rússia contra Ucraïna cap a la frontera polonesa/Europa Press

Tant és així que la policia local de Sant Joan de Vilatorrada, amb el caporal Palacios al capdavant, ha organitzat una recollida de “material tàctic” com armilles antibales, roba militar de campanya o mantes i aïllants tèrmics. Una furgoneta conduïda per un ucraïnès amb un salconduit especial per entrar i sortir del país és l’encarregat de portar aquest material a magatzems segurs que administren diferents ajuntaments ucraïnesos que organitzen la defensa local.

La caravana de l’Operació Cigonya espera estar aquest dijous a la nit a Dijon, i acabar de planificar la ruta. També han carregat benzina perquè les darreres notícies és que a Polònia n’han restringit el subministrament. “És un primer raid per constatar i comprovar com està el terreny”, apunten. La voluntat és ser divendres a lloc, d’aquí que tots els vehicles portin doble conductor per fer relleus. Menjar liofilitzat, deshidratat i envasat. “Som com astronautes, no cal aturar-se a endrapar, hi ha gent que ens espera, que fugen d’una guerra”, expliquen. “A nosaltres se’ns refot els motius de la guerra, nosaltres només volem salvar vides, com la van salvar els nostres pares”, conclouen. Sense esperar que l’administració els respongui, han tirat pel dret i aquest dijous es concentren a la Jonquera. “Fa massa anys que sabem el pa que s’hi dona, salpem”, exclamen.