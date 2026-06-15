El govern d’Israel ha adoptat una postura de màxima fermesa de cara a l’exterior en rebuig frontal a qualsevol retirada de les seves tropes dels territoris ocupats a la regió. El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha assegurat aquest dilluns de manera categòrica que l’exèrcit no abandonarà les zones que ocupa actualment al Líban, Síria i la Franja de Gaza. Segons Katz, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ja ha traslladat personalment aquesta posició inamovible al president dels Estats Units, Donald Trump.
Aquesta reacció oficial arriba poques hores després que es fes públic un principi d’acord provisional entre Washington i Teheran que busca posar fi a la sagnant guerra a l’Orient Mitjà. El pacte impulsat per l’administració nord-americana preveu un alto el foc global a la regió que implicaria, de retruc, el cessament de les operacions militars israelianes i la retirada del seu exèrcit de territori libanès.
Zones de seguretat “sense límit de temps”
Davant d’aquest escenari diplomàtic, la cúpula de seguretat israeliana ha tancat files. Katz ha insistit que la línia política de l’executiu és clara i l’establiment d’aquestes zones de seguretat es mantindrà “sense límit de temps”. L’objectiu primordial, ha justificat, és protegir les comunitats frontereres dels atacs dels grups gihadistes. “Ens oposem a una retirada de les Forces de Defensa d’Israel del Líban, malgrat totes les pressions existents i les que vindran”, ha reblat el ministre de Defensa en un comunicat recollit pels mitjans locals.
Així mateix, el titular de Defensa ha detallat les intencions de l’exèrcit per a aquestes àrees frontereres. Segons ha explicat, les zones seran completament buidades de residents locals i es procedirà a la destrucció sistèmica de tota la infraestructura militar, tant a la superfície com subterrània. Això inclou, segons el ministre, la demolició d’habitatges particulars a la línia de contacte que servissin com a bases operatives.
D’altra banda, l’ala més dura del govern de coalició israelià ha aixecat la veu per marcar distàncies amb la Casa Blanca. El ministre de Seguretat Nacional, l’ultra Itamar Ben-Gvir, ha estat molt explícit a les xarxes socials en afirmar que el pacte entre els EUA i l’Iran “no vincula en absolut” el país de cap manera. Recorda que Israel és un estat independent i no està sotmès a les directrius de Washington. Així mateix, argumenta que cada cop el país ha cedit a la pressió internacional, han pagat “un preu molt alt” i que, en darrera instància, l’objectiu final de l’ofensiva al Líban és el “desmantellament total de Hezbollah”.
“Estimem els Estats Units i estem agraïts al president Trump. Alhora, Israel no és una república bananera“, ha etzibat Ben-Gvir. Finalment, des de Tel-Aviv s’ha enviat un avís directe a Teheran: si l’Iran decideix respondre militarment a la presència israeliana al Líban, la rèplica contra el règim dels aiatol·làs s’executarà amb “tota la força”.