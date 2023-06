Qui són les cinc persones que van a bord del submarí desaparegut?

Diumenge a la nit va desaparèixer el Tità, un submarí que navegava per les profunditats de l’oceà Atlàntic fins a les restes del naufragi del Titanic. En el moment de la seva desaparició, el submergible duia cinc persones a bord. Totes elles havien pagat 250.000 euros a OceanGate Expeditions, l’empresa que s’encarrega d’organitzar travessies per visitar les restes de l’emblemàtic transatlàntic que es va enfonsar a principis del segle passat. A hores d’ara, el submarí, i per conseqüència els seus tripulants, segueixen desapareguts tot i els esforços dels equips de rescat. Tot i que aquesta mateixa tarda s’han localitzat algunes restes del submergible prop del Titanic, les esperances per localitzar els desapareguts amb vida són baixes, ja que ja han passat les 96 hores d’oxigen que preveien els experts.

Però, qui són les cinc persones desaparegudes?

Stockton Rush

Stockton Rush és un dels desapareguts. Es tracta del CEO i fundador d’OceanGate, l’empresa que, entre altres coses, gestiona i coordina aquestes expedicions. Rush, de 61 anys, és descendent de Richard Stockton i Benjamin Rush, dues de les persones que van firmar la Declaració d’Independència dels Estats Units, segons explicava la cadena nord-americana CBS.

Hamish Harding

Hamish Harding és un empresari, pilot, explorador i turista espacial britànic que actualment resideix als Emirats Àrabs. Entre altres coses, l’empresari de 58 anys és el fundador d’Action Group i president d’Action Aviation, una empresa internacional de corretatge d’aeronaus. Harding també ostenta el rècord mundial de velocitat per a la circumnavegació més ràpida de la Terra amb avió, ja que ell va dirigir i pilotar la missió.

Un vaixell científic de les Bahames participa en l’operació de cerca del submarí Titan / US Coast Guard/Zuma Press/ContactoPhoto

Paul Henry Nargeolet

Paul Henry Nargeolet és un explorador de les profunditats de l’aigua francès. Nargeolet no és la primera vegada que viatja fins al Titanic. De fet, com a amant de les exploracions per les profunditats marines, el francès ha completat fins a 37 expedicions al Titanic. Abans de dedicar-se a l’exploració marina, Nargeolet va servir 20 anys a la marina francesa.

Shahzada Dawood i el seu fill, Suleman

Shahzada Dawood és un empresari pakistanès i membre d’una de les famílies més riques del Pakistan. Dawood va embarcar-se al submarí conjuntament amb el seu fill de 19 anys, Suleman. És el responsable de Dawood Hercules Corporation, una de les empreses més grans del país, amb una cartera que abasta l’energia, petroquímics, fertilitzants, tecnologia, alimentació i agricultura.