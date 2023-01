Bolsonaro s’espolsa tota responsabilitat per l’assalt al Congrés

L’expresident del Brasil Jair Bolsonaro s’ha espolsat tota responsabilitat per l’assalt al Congrés, al palau presidencial i al Tribunal Suprem per part dels seus seguidors, que s’havien manifestat hores abans per reclamar la intervenció de l’exèrcit per derrocar l’actual Luiz Inácio Lula da Silva. Set hores després de l’inici dels aldarulls, Bolsonaro per fi ha sortit a donar la cara –a través d’un missatge a Twitter– i ha assegurat que “sempre” ha complert la Constitució.

L’expresident, que durant setmanes ha atiat el fantasma del frau electoral, ha criticat Lula da Silva per acusar-lo “sense proves” d’estar darrere dels aldarulls. El ministre de Justícia, Flávio Dino, considera que, més enllà de la seva implicació directa, Bolsonaro és el responsable “polític” del que ha passat perquè hi ha hagut “una transició conflictiva i sense reconeixement del resultat electoral”. Dino també ha acusat l’exmandatari d’instigar teories “esotèriques, exòtiques, estranyes i agressives” sobre les eleccions que va guanyar Lula da Silva.

Jair Bolsonaro, president sortint del Brasil / Presidència Brasil

Després d’una manifestació contra Silva, centenars de seguidors de Bolsonaro han superat la línia policial i han irromput al Congrés, on han destrossat mobiliari. Molts d’ells també s’han fet fotografies mentre entraven a l’edifici, tal com va passar durant l’assalt al Capitoli dels EUA. També van anar al palau presidencial i al Tribunal Suprem en un intent de provocar un alçament a tot el país. La policial brasilera ha mobilitzat els antidisturbis i en poques hores la situació estava sota control.

Reunió d’emergència i suspensió del governador de Brasília

Lula da Silva, que es trobava de viatge oficial a São Paulo, s’ha desplaçat a Brasília per supervisar les tasques de la policia i reunir-se amb el seu govern. “Els colpistes que han promogut la destrucció de béns públics a Brasília estan sent identificats i seran sancionats”, ha assegurat el president del país. Silva ha convocat una reunió amb els 27 governadors dels estats per abordar la situació d’emergència que viu els país.

Milers de partidaris de l’expresident del Brasil Jair Bolsonaro han intentar fer un cop d’estat / Télam/Europa Press

El jutge del Tribunal Suprem Alexandre de Moraes ha decidit apartar durant 90 dies del seu càrrec al governador de Brasília, Ianeis Rocha, que hauria estat al corrent dels plans dels manifestants d’assaltar les principals institucions del país. El magistrat ha pres la decisió de matinada després que un senador i la Fiscalia General ho demanessin. El Suprem acusa Rocha d’autoritzar la policia a escortar la marxa fins al Congrés i considera que l’actitud dels agents, que no van fer cap intent d’aturar els manifestants, és una prova de la connivència del governador.