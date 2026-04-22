La derrota electoral del polític ultra Viktor Orbán, que durant gairebé dues dècades ha presidit Hongria, ha permès a la Unió Europea aprovar el vintè paquet de sancions contra Rússia. Tots els estats membres han aprovat la mesura, després de confirmar que el govern hongarès, que ha canviat de mans, ha aixecat el veto que mantenia Orbán, pròxim als postulats del Kremlin. La Comissió Europea allibera així les sancions, que arriben dos mesos més tard del previst per Brussel·les.
Els estats també han desbloquejat el vot d’Eslovàquia, fins ara també contrari a les mesures. Fonts del govern comunitari han concretat a l’agència Europa Press que les sancions econòmiques s’aplicaran de forma immediata, mentre la llista negra de persones i entitats afines al règim de Putin –la segona gran mesura aprovada– entrarà en vigor després que els noms en qüestió surtin publicats al Diari oficial de la Unió Europea (DOUE).
Els vint-i-set també han aprovat un canvi del pressupost comunitari –per la unanimitat que exigeix la normativa en aquests casos– per enviar un nou paquet d’ajudes a Ucraïna valorat en 90.000 milions d’euros. Per fer-se efectiu, Brussel·les encara ha de formalitzar el tràmit al Consell d’Europa, cosa que s’espera que es pugui produir aquest dijous a la tarda.
Zelenski ha celebrat la notícia, remarcant que Ucraïna sempre ha complert amb els “compromisos” adquirits amb la Unió Europea. “El desbloqueig és el senyal correcte en les circumstàncies actuals. Rússia ha de posar fi a la seva guerra. I els motius només podran sorgir quan tant el suport a Ucraïna com la pressió sobre Rússia siguin suficients”, ha reaccionat el mandatari ucraïnès en un missatge a les xarxes socials.
Per què Hongria bloquejava les ajudes?
L’administració d’Orbán havia bloquejat l’ajuda a Ucraïna al·legant que el país de l’est primer havia de reparar l’oleoducte de Druzhba, danyat en un dels atacs de la guerra. Aquest oleoducte és clau per al transport del petroli rus a Hongria i Eslovàquia, i tots dos estats havien bloquejat qualsevol mena d’ajuda entre retrets i acusacions creuades amb Kíiv. La situació també havia generat tensió a Brussel·les, amb el govern comunitari assegurant que “cap estat membre té el dret” de bloquejar decisions del Consell de la UE.
En tot cas, des d’Europa s’havia recomanat per carta al president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, que reparés la infraestructura, en contra de la voluntat de Kíiv, que tem que aquest gest beneficiarà les arques del Kremlin. Sigui com sigui, en un comunicat a les xarxes socials, Zelenski ha confirmat que Kíiv “ha completat les obres de reparació del tram danyat en un atac rus”.