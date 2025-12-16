MÉTEO | La pluja s’estén per Catalunya mentre baixen les temperatures

La campanya de Nadal arriba a Catalunya sota temps de ple hivern. Les pluges que van començar a caure a principis de la setmana, sota la influència de la borrasca Emilia, no donen signes d’alleujar i, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, seran la tònica general durant la jornada al Principat. Especialment al Litoral, que acumularà bona part del terrabastall meteorològic de la jornada. El Meteocat, de fet, alerta de pluges intenses i d’alta acumulació de precipitacions a tot el litoral durant el matí, amb l’excepció del Baix Empordà. A la tarda, els xàfecs intensos s’estendran a tota la costa catalana, i s’afegiran a les comarques en risc per aiguats algunes zones més allunyades del mar, com ara l’Anoia o la Conca de Barberà. La resta del territori veurà cels tapats durant tota la jornada, amb algun xàfec de menys intensitat a Osona, el Berguedà, l’Alt Urgell o el Pallars Jussà; si bé ni l’interior ni el Pirineu tindran una situació prou intensa per alarmar la ciutadania.
L’expansió de la pluja pel territori ve acompanyada d’una nova baixada de les temperatures, especialment a les comarques més afectades per la zona de baixes pressions. El Meteocat alerta que la jornada de dimarts comença amb una caiguda d’uns tres graus a la major part del litoral i el prelitoral. Al Maresme la temperatura ha caigut per sota dels 10 graus, mentre que a Barcelona es manté als volts dels 13; similar a la que experimenta l’Alt Empordà. A l’interior la baixada serà menys significativa, malgrat que ja es partia de termòmetres molt més buits; amb temperatures com els 7 graus de Lleida, els 5 de Solsona o els 4 del Pont de Suert, més a prop de l’alta muntanya.
Més calma dimecres
La situació d’alerta que pateix aquest dimarts bona part del Principat no durarà, segons les estimacions del Servei Meteorològic. A partir de dimecres, s’espera que els cels estiguin substancialment més calmats, amb la retirada de la zona de baixes pressions que ha afectat el país des del cap de setmana. Els núvols es desplaçaran cap al sud, i només quedaran xàfecs a la costa sud, entre el Garraf i el Montsià. Totes les comarques afectades romandran sota alerta per acumulació i intensitat de les precipitacions durant el matí de demà, si bé l’avís s’enretirarà a partir del migdia, i només s’espera que romanguin alguns plugims a les zones més pròximes al País Valencià. Les temperatures mínimes continuaran baixant, especialment a Ponent, a on les màximes també rebaixaran les dades de dimarts.