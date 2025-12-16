MÉTEO | La lluvia se extiende por Cataluña mientras bajan las temperaturas

La campaña de Navidad llega a Cataluña bajo un tiempo de pleno invierno. Las lluvias que comenzaron a caer a principios de la semana, bajo la influencia de la borrasca Emilia, no muestran signos de aliviarse y, según el Servicio Meteorológico de Cataluña, serán la tónica general durante la jornada en el Principado. Especialmente en el Litoral, que acumulará buena parte del tumulto meteorológico de la jornada. El Meteocat, de hecho, alerta de lluvias intensas y de alta acumulación de precipitaciones en todo el litoral durante la mañana, con la excepción del Baix Empordà. Por la tarde, los aguaceros intensos se extenderán a toda la costa catalana, y se añadirán a las comarcas en riesgo por aguaceros algunas zonas más alejadas del mar, como el Anoia o la Conca de Barberà. El resto del territorio verá cielos cubiertos durante toda la jornada, con algún chubasco de menor intensidad en Osona, el Berguedà, el Alt Urgell o el Pallars Jussà; aunque ni el interior ni el Pirineo tendrán una situación lo suficientemente intensa como para alarmar a la ciudadanía.

La expansión de la lluvia por el territorio viene acompañada de un nuevo descenso de las temperaturas, especialmente en las comarcas más afectadas por la zona de bajas presiones. El Meteocat alerta que la jornada de martes comienza con una caída de unos tres grados en la mayor parte del litoral y el prelitoral. En el Maresme la temperatura ha caído por debajo de los 10 grados, mientras que en Barcelona se mantiene alrededor de los 13; similar a la que experimenta el Alt Empordà. En el interior la bajada será menos significativa, a pesar de que ya se partía de termómetros mucho más bajos; con temperaturas como los 7 grados de Lleida, los 5 de Solsona o los 4 del Pont de Suert, más cerca de la alta montaña.

Bon dia!

Comencem el dia amb una baixada de temperatura respecte ahir d'uns 3 °C a tot el Litoral i Prelitoral. Només a punts de la meitat oest l'ambient és més càlid. A banda, tenim precipitació a punts del quadrant nord-occidental i se n'espera ben aviat al Litoral sud. pic.twitter.com/DvDyAerlQ6 — Meteocat (@meteocat) December 16, 2025

Más calma el miércoles

La situación de alerta que sufre este martes buena parte del Principado no durará, según las estimaciones del Servicio Meteorológico. A partir del miércoles, se espera que los cielos estén sustancialmente más calmados, con la retirada de la zona de bajas presiones que ha afectado al país desde el fin de semana. Las nubes se desplazarán hacia el sur, y solo quedarán chubascos en la costa sur, entre el Garraf y el Montsià. Todas las comarcas afectadas permanecerán bajo alerta por acumulación e intensidad de las precipitaciones durante la mañana de mañana, aunque el aviso se retirará a partir del mediodía, y solo se espera que permanezcan algunas lloviznas en las zonas más próximas al País Valenciano. Las temperaturas mínimas continuarán bajando, especialmente en Ponent, donde las máximas también reducirán los datos del martes.