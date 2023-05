MÉTEO | Aquestes són les comarques on plourà amb intensitat aquest diumenge

El temps a Catalunya canviarà radicalment en les pròximes hores. El país viurà aquest diumenge un dia marcat per fortes precipitacions que afectaran gran part del territori i que, en un total de 14 comarques, ha obligat Protecció Civil de la Generalitat a activar l’alerta per intensitat de pluja entre perill moderat i alt. Les comarques que es veuran més afectades seran les del quadrant nord del territori i, en alguns punts concrets, les pluges poden anar acompanyades de tempestes. Aquest episodi tindrà lloc, principalment, diumenge a la tarda; però segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, desapareixerà de cara a dilluns i tornarà el sol a gran part de Catalunya. A més, en les pròximes hores també es preveu que les temperatures, tant les mínimes com les màximes, puguin baixar uns quants graus a tot el país.

14 comarques en alerta per fortes pluges

Feia dies que els mapes indicaven que aquest diumenge podien arribar pluges a Catalunya i ara ja està confirmat. El dia es despertarà amb el cel ennuvolat a tot al país i, ja abans del migdia, cauran alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, malgrat que seran febles i es recolliran quantitats minses d’aigua. L’episodi fort, però, començarà després de dinar. Les previsions han obligat a activar l’alerta per intenses pluges a 14 comarques. L’avís serà moderat a la Garrotxa, al Pla de l’Estany, al Gironès, al Berguedà, al Solsonès, al Bages, al Moianès, al Vallès Oriental, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i a l’Anoia. L’alerta s’eleva a perill alt a tres comarques: al Ripollès, a Osona i a la Selva. Tot i que l’avís és en aquests punts, els mapes també preveuen pluges a l’Alt Pirineu i en alguns punts del sud, com a la comarca Terra Alta.

El Meteocat preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta, trons i calamarsa. Es podrien arribar a recollir els 20 mm en 30 minuts. La intensitat de les precipitacions serà, sobretot, entre les dotze del migdia i les sis de la tarda, però els aiguats es podrien mantenir durant la resta de tarda. Aquest diumenge, la cota de neu voltarà els 2.600 metres i baixarà fins a 2.400 metres a la tarda al Pirineu.

Un total de 14 comarques del quadrant nord de Catalunya seran les zones més afectades per les pluges intenses aquest diumenge, 7 de maig | Pixabay

Pel que fa als termòmetres, també arriben canvis importants i les temperatures baixaran uns quants graus. Aquest dissabte s’han arribat a superar els 30 graus en alguns punts i no s’espera que aquest diumenge es repeteixin aquests valors, però sí que quedaran per sobre dels 20 graus. Aquestes són les temperatures màximes i mínimes que s’esperen a Catalunya:

Baix Empordà: 24 – 13 ºC

Garrotxa: 21 – 13 ºC

Osona: 22- 13 ºC

Vallès Oriental: 24 – 14 ºC

Cerdanya: 17 – 8 ºC

Pallars Jussà: 26 – 14 ºC

Bages: 26 – 15 ºC

Anoia: 24 – 14 ºC

Garraf: 20 – 15 ºC

Priorat: 22 – 12 ºC

Baix Ebre: 24 – 15 ºC

La previsió meteorològica del Meteocat no marca que aquest diumenge, 7 de maig, plogui a Barcelona, però els ruixats arribaran a 14 comarques | Pixabay

Dilluns torna el sol i tornen a pujar les temperatures

Aquest canvi de temps, tan necessari per a la situació de sequera que viu Catalunya, durarà només 24 hores. La previsió meteorològica és que les pluges no passin més enllà de diumenge i que dilluns torni el sol a gran part del territori. A Ponent les temperatures tornaran a aproximar-se als 30 graus, al litoral i prelitoral rondaran els 25 i al Pirineu i Prepirineu oscil·laran entre els 19 i els 26.