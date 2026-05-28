L’estiu s’avança i els termòmetres fregaran els 40 graus a Catalunya

Fa dies que Catalunya viu uns dies d’especial calor per ser un mes de maig. Un maig que s’està acomiadant amb temperatures altes i que dona la benvinguda a l’estiu, qui s’ha avançat i que farà que aquest dijous 28 de maig les temperatures facin que els termòmetres arribin a fregar els 40 graus a determinades zones de Catalunya.
Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mostren que el sol imperarà durant tota la jornada, ja que el cel català romandrà totalment serè fins al migdia quan només s’espera que creixin algunes nuvolades en punts molt concrets del Pirineu i alguns núvols d’evolució en punts aïllats del quadrant nord-est i punts del litoral. Un cel serè que farà que els termòmetres s’enfilin per sobre dels valors mitjans de finals de maig i que comportarà que la temperatura mitjana experimenti una crescuda moderada respecte del passat dimecres i farà que els termòmetres se situïn entre els entre 29 i 34 °C al litoral i entre els 32 i 36 °C a la resta del país.
On es viurà aquest episodi de calor de finals de maig serà a l’interior de les Terres de l’Ebre i les comarques de Ponent, on les altes temperatures impactaran amb força i faran que els termòmetres s’arribin a enfilar fins als 38 graus.
– Matí assolellat
– Tarda amb algunes nuvolades més que els dies precedents, i amb possibilitat d'algun feble ruixat al Pirineu.
– Temperatura màxima més alta: 32 – 36 °C a l'interior, i fins a 37 – 38 °C a Ponent i vall de l'Ebre. pic.twitter.com/pMmIbf4bdn
Un matí especialment calorós
Segons ha assenyalat el Servei Meteorològic de Catalunya durant la primera hora del matí s’han registrat temperatures especialment altes especialment al Litoral i prelitoral central, on les temperatures s’han situat al voltant dels 25 graus. A més, el Meteocat destaca que un dels casos de temperatures més altes s’ha registrat a Portbou, on la tramuntana reescalfada ha fet que els termòmetres s’hagin enfilat fins als 28 graus a les sis del matí.
Bon dia! A les 6 del matí ja ens apropem als 25 °C al Litoral i prelitoral central. Un cas a part és Portbou, on ja s'han superat els 28 °C, fruit de la tramuntana reescalfada (quasi 8 °C de pujada respecte ahir). Arreu la temperatura ha pujat, menys per sobre dels 2000 m.
La pluja pot fer acte de presència al Pirineu
Unes altes temperatures, però, que poden anar acompanyades de pluja en petits punts del nord del país. Segons assenyala el Meteocat no es descarta que les nuvolades que començaran a generar-se a partir del migdia puguin deixar caure “algun ruixat aïllat, feble i minso a punts del Pirineu o Prepirineu”, mentre que no s’espera que els petits núvols d’evolució del litoral català puguin arribar a descarregar aigua.