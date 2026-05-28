El verano se adelanta y los termómetros rozarán los 40 grados en Cataluña

Hace días que Cataluña vive unos días de especial calor para ser un mes de mayo. Un mayo que se está despidiendo con temperaturas altas y que da la bienvenida al verano, que se ha adelantado y que hará que este jueves 28 de mayo las temperaturas hagan que los termómetros lleguen a rozar los 40 grados en determinadas zonas de Cataluña.

Las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) muestran que el sol imperará durante toda la jornada, ya que el cielo catalán permanecerá totalmente despejado hasta el mediodía, cuando solo se espera que crezcan algunas nubes en puntos muy concretos del Pirineo y algunas nubes de evolución en puntos aislados del cuadrante noreste y puntos del litoral. Un cielo despejado que hará que los termómetros se eleven por encima de los valores medios de finales de mayo y que comportará que la temperatura media experimente un aumento moderado respecto al pasado miércoles y hará que los termómetros se sitúen entre los 29 y 34 °C en el litoral y entre los 32 y 36 °C en el resto del país.

Donde se vivirá este episodio de calor de finales de mayo será en el interior de las Tierras del Ebro y las comarcas de Ponent, donde las altas temperaturas impactarán con fuerza y harán que los termómetros lleguen a subir hasta los 38 grados.

Previsión meteorológica para este jueves:



– Mañana soleada

– Tarde con algunas nubes más que los días precedentes, y con posibilidad de alguna débil lluvia en el Pirineo.

– Temperatura máxima más alta: 32 – 36 °C en el interior, y hasta 37 – 38 °C en Ponent y valle del Ebro. pic.twitter.com/pMmIbf4bdn — Meteocat (@meteocat) May 28, 2026

Una mañana especialmente calurosa

Según ha señalado el Servei Meteorològic de Catalunya, durante la primera hora de la mañana se han registrado temperaturas especialmente altas en el Litoral y prelitoral central, donde las temperaturas se han situado alrededor de los 25 grados. Además, el Meteocat destaca que uno de los casos de temperaturas más altas se ha registrado en Portbou, donde la tramontana recalentada ha hecho que los termómetros se hayan elevado hasta los 28 grados a las seis de la mañana.

¡Buenos días! A las 6 de la mañana ya nos acercamos a los 25 °C en el Litoral y prelitoral central. Un caso aparte es Portbou, donde ya se han superado los 28 °C, fruto de la tramontana recalentada (casi 8 °C de subida respecto a ayer). En todas partes la temperatura ha subido, menos por encima de los 2000 m. pic.twitter.com/mo4sDEODOQ — Meteocat (@meteocat) May 28, 2026

La lluvia puede hacerse presente en el Pirineo

Unas altas temperaturas, sin embargo, que pueden ir acompañadas de lluvia en pequeños puntos del norte del país. Según señala el Meteocat, no se descarta que las nubes que comenzarán a generarse a partir del mediodía puedan dejar caer «algún chubasco aislado, débil y escaso en puntos del Pirineo o Prepirineo», mientras que no se espera que las pequeñas nubes de evolución del litoral catalán puedan llegar a descargar agua.