Un solter de First Dates rebutja més cites perquè la noia no parla català

Sorpresa a First Dates per la decisió d’un solter mallorquí respecte a la seva cita al programa. Jaume, un mallorquí de 35 anys, va tenir una cita agradable amb la noia que el programa havia seleccionat per a ell i físicament n’estava molt satisfet -“és un bombó”, va dir en veure-la-, però hi va haver un motiu que el va fer tan enrere que va rebutjar tenir més cites amb ella. Es tracta de la llengua. I és que el Jaume necessita una parella que parli català i això és el que esperava -potser il·lusament en tractar-se d’un programa de Cuatro– trobar en la seva parella. La Yolanda, però, no parla català tot i viure a Alacant, i això va fer que el concursant mallorquí que viu a la Seu d’Urgell no volgués tornar a quedar amb ella fora de càmeres.

El castellà no és la seva llengua: el motiu per dir ‘no’ al final del programa

El Jaume va explicar que li agradaria que la persona que conegui i amb qui comparteixi la vida fos catalanoparlant. Ho va dir directament al programa, just després d’explicar que és una persona que gaudeix d’estar a casa, anar a la muntanya i viure al seu poble de deu habitants, lluny de les aglomeracions de la ciutat. Més endavant va explicar a la seva cita que el castellà no és la seva llengua “ni amb la que s’ha criat” i que és per això que vol que a casa hi hagi un ambient catalanoparlant i “l’incomoda parlar en castellà”. És, per tant, un requisit sine qua non per a aquest solter, que no va veure satisfetes les seves demandes en aquesta cita que ha aixecat molta polèmica.

“Sincerament, m’agradaria que el meu ambient familiar fos catalanoparlant”, li va explicar directament a la Yolanda abans de dir-li que aquest, entre d’altres, era el motiu pel qual no volia tornar a quedar malgrat haver tingut una cita agradable i considerar que la dona és “una guerrera” per haver criat quatre nens ella sola en quedar-se vídua.