Un soltero de First Dates rechaza una cita porque la chica no habla catalán

Sorpresa en First Dates por la decisión de un soltero mallorquín respecto a su cita en el programa. Jaume, un mallorquín de 35 años, tuvo una cita agradable con la chica que el programa había seleccionado para él y físicamente estaba muy satisfecho -«es un bombón», dijo al verla-, pero hubo un motivo que hizo que rechazara tener más citas con ella. Se trata de la lengua. Y es que Jaume necesita una pareja que hable catalán y esto es lo que esperaba -quizás ilusamente al tratarse de un programa de Cuatro– encontrar en su pareja. Yolanda no habla catalán a pesar de vivir en Alicante, y esto hizo que el concursante mallorquín que vive en la Seu d’Urgell no quisiera volver a quedar con ella fuera de cámaras.

El castellano no es su lengua: el motivo para decir ‘no’ al final del programa

Jaume explicó que le gustaría que la persona que conozca y con quien comparta la vida fuera catalanohablante. Lo dijo directamente en el programa, justo después de explicar que es una persona que disfruta de estar en casa, ir a la montaña y vivir en su pueblo de diez habitantes, lejos de las aglomeraciones de la ciudad. Más adelante explicó a su cita que el castellano no es su lengua «ni con la que se ha criado» y que es por eso que quiere que en casa haya un ambiente catalanohablante y le «incomoda hablar en castellano». Es, por lo tanto, un requisito sine qua non para este soltero, que no vio satisfechas sus demandas en esta cita, que ha levantado mucha polémica.

«Sinceramente, me gustaría que mi ambiente familiar fundido catalanoparlante», le explicó directamente a Yolanda antes de decirle que este, entre otros, era el motivo por el cual no quería volver a quedar a pesar de haber tenido una cita agradable y considerar que la mujer es «una guerrera» por haber criado cuatro niños ella suela al quedarse viuda.