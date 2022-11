Ramoncín explica per què va marxar de ‘Crónicas Marcianas’

Ramoncín ha deixat tothom bocabadat durant la seva participació a El Circ de 8TV. El cantant era un dels col·laboradors de l’icònic Crónicas marcianas de Xavier Sardà, a qui no ha deixat gens bé en unes declaracions incendiàries. El seu comiat de l’espai no va ser gaire bona i les coses entre ell, el presentador i l’equip van acabar molt malament: “Jo recordo un dia que se’m va apropar una productora quan va acabar l’emissió i em va preguntar si estava bé. Li vaig dir que no, que volia marxar, però en aquell programa ningú no podia marxar a no ser que el fessin fora“.

El cantant recorda que Crónicas Marcianas va canviar molt en un moment determinat, el que ha lamentat: “Vam passar de tractar el cop d’Estat a Xile i coses importants quan, de sobte, vam entrevistar dos nois que deien que eren de Gran Hermano. En aquell moment em va deixar d’agradar el programa, quan el reality va començar a ficar-se a la taula del programa i això el va canviar moltíssim. Va incrementar-se la intensitat, el volum i el negoci. No entenia res del que passava i tenia clar que no era necessari tot allò perquè abans el programa era genial”.

“Recordo una entrevista a la ràdio en la que em va preguntar si coneixia Xavier Sardà, que és amic meu i una persona a qui adoro. Li vaig dir que en aquell moment no el coneixia, que no entenia res del que estava fent perquè no ho necessitava. No necessitava que cada dia aparegués algú despullat en el seu programa. Ell tindrà les seves explicacions…”, ha explicat.

📺 Ayer estuvo en #ElCirc 🎪el cantante RAMONCÍN donde habló de muchas cosas y también de su etapa en CRÓNICAS MARCIANAS y razona por qué dejó de colaborar y de su relación con @XavierSarda_ pic.twitter.com/nUBkKdz4rE — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) November 16, 2022

Ramoncín lamenta el canvi d’actitud i estratègia que va fer Xavier Sardà

Ramoncín insisteix que no va acabar d’entendre el canvi d’actitud de Xavier Sardà, a qui li hauria reconegut moltes vegades: “De cop i volta el vaig deixar de reconèixer. Hem parlat sobre el tema moltes vegades… Ara bé, també vull deixar clar que la nostra relació d’amistat mai no es va veure ressentida per allò. De fet, vaig tornar-hi temps després sense dubtar-ho quan em va trucar per comentar els atemptats d’Atocha”.

Ramoncín ha participat a El Circ | 8TV

Un entrevistat que no ha dubtat en carregar contra el programa en el que va treballar durant bastant de temps, un clàssic de la televisió que va tenir moltíssima repercussió que va marcar un abans i un després en el món televisiu.