Marta López protagonitza un escàndol en una botiga de roba

Marta López ha protagonitzat un escàndol amb els treballadors d’una botiga de roba de Madrid, el que Telecinco ha aprofitat per deixar-la en evidència. El programa dels caps de setmana, Socialité, ha parlat amb diversos testimonis que asseguren que la tertuliana hauria embogit enmig del carrer: “Ella tenia cara d’enfadada mentre anava discutint amb els fills. Fruit de la impulsivitat, va dir als fills que deixessin els carros plens de roba i va continuar caminant mentre el fill plorava darrere seu”.

“Els dependents van quedar-se amb la boca oberta perquè després els tocava a ells recollir-ho tot. Es nota que mai no ha treballat en una botiga ni ha estat de cara al públic”, ha revelat un client que hauria vist tota l’escena.

Parlen testimonis de l’incident de Marta López | Telecinco

Marta López nega que fos un incident i assegura que va acudir a la botiga l’endemà

Poc després, Marta López parlava amb el programa per donar la seva versió dels fets i negar que hagués protagonitzat una escena com aquesta: “No hi ha hagut cap incident. Simplement em van trucar per telèfon i vaig avisar a la noia de la botiga que hauria d’anar-me’n. L’endemà vaig tornar i ho vaig recollir tot”, assegura.

Aquesta versió resulta poc versemblant, ja que indicaria que els dependents van deixar tota la roba a terra fins a l’endemà quan ella hauria tornat. El més lògic és que fossin ells els encarregats de posar ordre al que havia embolicat Marta López, qui diu que va anar a arreglar-ho per intentar quedar millor.

Marta López nega l’incident | Telecinco

Marta López, forçada a canviar un text insensible

Cal recordar que la tertuliana va protagonitzar una gran polèmica quan va saber-se que la reina Elisabet d’Anglaterra estava molt malalta, ja que va publicar una fotografia seva que va acompanyar d’un text impactant que va haver d’acabar esborrant: “Estem vivint un moment històric, tot esperant notícies de la reina d’Anglaterra que tot apunta que en breus anunciaran la seva mort”.

Marta López canvia el text | Instagram

Poc després va canviar el text i va reconèixer que havia estat insensible: “Decideixo canviar el text, ja que ha ferit alguna sensibilitat. Les fotos estan d’abans de la notícia. Sé quan m’equivoco i m’agrada rectificar. Dir-vos que teniu raó”.