Bea Retamal confessa en què va gastar-se el premi de ‘Gran Hermano’

Bea Retamal va fer-se un nom gràcies a la seva participació a Gran Hermano 17, edició que va guanyar de la mà del seu ex, Rodri Fuertes. La valenciana ha parlat molt sobre la seva vida sentimental des de llavors, especialment quan va entrar a Supervivientes i Sola. No ha estat fins que ha entrat a Pesadilla en el paraíso, però, que hem conegut més coses sobre la vida d’una de les concursants més intenses del nou programa de Telecinco.

Mai no havia parlat sobre la seva infància, la que va estar marcada per un trauma del que ara s’ha sincerat davant dels companys. Ella era petita quan els pares van separar-se de males maneres, una ruptura que també va comportar el traslladat de la mare: “Va ser el pitjor del món, sobretot perquè la meva mare va marxar a viure a l’estranger i jo em vaig quedar vivint amb la meva àvia. Aquella situació em va marcar i tenia clar que si guanyava Gran Hermano aprofitaria els diners per ajudar la meva mare a tornar a Espanya, el que vaig acabar fent”.

“Crec que invertir els diners en això és el millor que he fet. Tots els records que tinc de quan els meus pares encara estaven junts són dolents. Quan es van separar la meva mare va marxar per buscar feina fora i jo mai no ho vaig acabar d’acceptar”, reconeix.

La mare de Bea s’emociona en sentir la història de la filla | Telecinco

La dona estava a plató mentre la noia explicava aquesta història i no ha pogut evitar emocionar-se. Ha estat ella, la mare, qui ha donat més detalls sobre aquella època: “Fèiem vídeos cada nit per Messenger, ens miràvem a través de la pantalla fins que adormíem. Vam estar així durant vuit anys, des que ella tenia 11 fins als 19 amb què va guanyar el reality. Van ser uns anys molt dolents per a una jove com ella i per això la van marcar tant… Aquell temps que vam perdre no el recuperarem mai”.

“Vaig marxar el dia de la mare i venia sempre que podia. Vaig marxar perquè volia donar-li uns estudis i sabia que quan ella comencés la seva vida, jo podria tornar. Gràcies al seu premi vaig poder tornar i posar-me a treballar aquí. Ella m’ha solucionat el problema més gran de la meva vida. Ara ha muntat el seu propi negoci i m’ha donat feina, és tot un orgull”, ha reconegut la mare.

Una història tèrbola amb final feliç que treu a la llum en què va gastar-se els diners del premi la jove, que està contenta d’haver-los invertit en millorar la seva vida familiar.