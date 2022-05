Laura Fa reconeix que té problemes d’autoestima: “No m’agrada el meu cos”

Telecinco ha fet una de les millors audiències que recorda en els darrers mesos gràcies a la Sálvame Fashion Week, un especial del programa del cor que forçava tots els col·laboradors a desfilar per una passarel·la col·locada enmig del plató. Només començar el programa, ara fa un parell de dies, la tertuliana gallega Chelo García Cortés relliscava i es feia una ruptura al braç que requerirà cirurgia. Avui la protagonista que ha volgut parlar de l’experiència ha estat Laura Fa, que no guardarà un bon record.

La periodista del cor catalana també va desfilar, un passeig que no va agradar gens al jurat. Concretament, l’estilista Paloma González (coneguda pel seu paper al programa Cámbiame) va ser la més dura contra ella: “Laura Fa ha estat la que pitjor ha desfilat. No m’ha agradat gens ni mica i encara tinc al cap com de malament ho ha fet”. Sense cap mena de mirament, va deixar-li clar que considerava que no ho havia fet gens bé i que no té gràcia caminant. Què va dir la de Badalona? Que era la primera vegada que desfilava i que ho havia fet el millor que havia pogut.

Dos dies després, Laura Fa ha volgut reconèixer públicament que no li va agradar gens participar en aquest programa: “No tot va ser tan meravellós com diuen. En el meu cas, jo ho vaig passar fatal. Ho estava passant malament i per això vaig respondre sense ironia. Al final, vas quedar tu malament perquè vas ferir una persona que ho estava passant malament. Jo no sóc model i, a més a més, tinc poca gràcia caminant”, reconeixia Laura davant de Paloma en el seu tens retrobament.

Considera que a l’estilista li van fallar les formes i que va ser massa impertinent: “Que jo vaig desfilar malament era obvi, però em vaig sentir molt atacada perquè estava patint com una perra“, prosseguia. El que no s’esperava era que l’estilista li respongués per Instagram amb un comentari que demostra que no es penedeix d’haver-la insultat: “No sé per què em critica tant si només he donat la meva opinió. A més a més que això que penso jo ho pensen tot”.

Laura Fa reconeix que no li agrada el seu físic

I d’aquí, passem a la confessió de Laura Fa. Totalment superada, acabava reconeixent que la base del problema de tot plegat és que no s’agrada a si mateixa: “Sóc molt insegura amb el meu cos. No m’agrado gens… No m’agraden els meus braços, no m’agraden les meves cames”, deia visiblement emocionada.

Aquestes declaracions no afectaven gens ni mica a l’estilista, que continuava pensant que havia fet bé en dir-li la veritat: “Jo adoro la moda i si m’assec aquí com a jurat és per dir què penso. No he vingut aquí a dir el que voleu sentir, perquè això faria que perdés professionalitat. Jo sóc així i no he d’agradar a tothom“. El company de la Laura Fa, el Kiko Hernández, es posicionava sorprenentment a favor de l’estilista: “De debò ets insegura, Laura? Perquè crec que no publicaries fotografies en banyador a Instagram si realment ho fessis”, etzibava tot deixant caure que es tractaria d’una excusa.

Laura Fa mostra que fa exercici | Instagram

Sigui com sigui, el que ha quedat clar és que Laura Fa no tornarà a prestar-se per desfilar davant de tanta gent i, encara menys, si és aquesta estilista qui ha de valorar com ho fa sense cap mena d’escrúpol. El programa i la cadena, per la seva banda, han quedat encantats amb l’audiència que han aconseguit i és probable que continuïn explotant aquest format en un futur pròxim.