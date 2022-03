Jorge Javier es mofa de Pablo Casado i Martínez Almeida en un text brutal

Jorge Javier Vázquez sempre ha estat votant d’esquerres i en presumeix sempre que pot. El presentador català de Sálvame ha volgut aprofitar la caiguda lliure de Pablo Casado per deixar-lo verd en la columna de Lecturas d’aquesta setmana, la que centra en aplaudir la dimissió del líder del PP: “Pablo Casado no passarà a la història d’aquest país. El millor que podria passar-li és que la història el sepultés sota la llosa de l’oblit. Què inexpert, què curt de mires, què aspre, quin soroll que ha generat l’home i què barat el seu discurs”.

Directe i contundent, Jorge Javier li demana que tanqui la porta quan marxi: “I amb clau”. Després li recomana que la llanci al riu i que demani un desig: “Que no hàgem de tornar a sentir-lo en tot el que ens quedi de vida. En aquesta època d’incertesa el que menys necessitem són líders que es dediquin a fomentar el tenebrisme per aconseguir els seus objectius”.

En la mateixa línia, també ha deixat clar què pensa de la gestió de Martínez Almeida, l’alcalde de Madrid: “Despés de la destrossa causada en el Partit Popular ha decidit deixar de ser portaveu del partit i dedicar-se de ple a la ciutat de la qual n’és alcalde. A bona hora. Ara que tot va malament desaparec uns dies i torno a la meva. Ja, però és que això seu va deixar de fer-ho fa temps. Molt lluny queden aquells temps en els que va aparèixer a El Hormiguero i va conquistar l’audiència. Quan van començar a descriure’l com a campechano vaig pensar que seria dolent, ja que aquest adjectiu també se’l van adjudicar a Joan Carles I i l’ha acabat fent grossa”.

Jorge Javier Vázquez carrega contra els líders del PP | Telecinco

No content amb tot això, prossegueix en la seva crítica: “Semblava que la seva imatge d’home maldestre que feia molts acudits sobre les seves matusseries. Desconfieu d’aquestes falses humilitats… amaguen egos més grans que el meu i això és molt dir. No ho dic jo, ho diuen els analistes. Martínez Almeida no té projecte de ciutat. S’ha dedicat a inaugurar el que en el seu dia va projectar l’equip de Carmena i a apagar focs en el PP nacional. Madrid li queda massa gran. La ciutat està més deixada que mai i fins ara no sembla que Martínez Almeida tingui prou nervi per donar-li la vida que necessita. Va destapar aquells dies en els que va menysprear Almudena Grandes per ser un ésser humà amb una altura intel·lectual bastant discutible“.