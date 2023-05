Paula Gonu, sense filtres: operació de nas, diners i relacions íntimes

Paula Gonu ha acudit a La Resistencia i ha presumit de nas nou, el qui té ara després d’una operació estètica de la qual ha presumit molt. David Broncano l’ha interrogat sobre aquest i sobre els altres temes característics del seu programa, els diners i el sexe. La influencer barcelonina s’ha mostrat simpàtica i encara més sincera, sense pèls a la llengua ni problemes a l’hora de treure a la llum tafaneries sobre la seva vida privada: “Estic estrenant el nas. Me l’he operat perquè he volgut i no passa res per parlar-ne, ara s’ha de desinflamar perquè encara està molt dura. No em fa mal i diuen que el resultat final arribarà d’aquí a un any”.

Paula Gonu reconeix que es penedeix d’haver tingut una aventura d’una nit

Paula Gonu diu que va tenir una aventura esporàdica i que no li va agradar l’experiència: “Jo sempre havia estat en parella i, de sobte, els vaig dir a les meves amigues que no havia tingut mai una aventura d’aquestes d’una nit. Em van dir que ho havia de fer per provar-ho, tot aprofitant que estava soltera en aquell moment. Un noi que vaig conèixer a través d’una amiga vaig pensar que era bastant desconegut i que semblava bon noi. Pensava que em servia per complir aquest experiment. No em va agradar gens, no em vaig sentir còmode i em vaig adonar que necessitava feeling i conèixer bé a la persona. M’he penedit perquè ara m’he adonat que no és una cosa que m’agradi, ja no estic receptiva a això”.

La influencer respon les preguntes de La Resistencia sobre diners i sexe

Com és habitual en aquestes entrevistes, David Broncano ha preguntat a la catalana quants diners té al banc i quantes relacions sexuals ha mantingut aquest últim mes. Ella no ha defraudat i ha respost amb sinceritat. Pel que fa a la seva vida econòmica, confessa que ha perdut diners des de l’última vegada que va acudir-hi: “Ara tinc menys. Pensa que m’he gastat molt en el nas, suborns, pagar per silencis…”, deia tot fent broma. L’últim que se sabia era que tenia entre 500.000 € i un milió d’euros; una quantitat que hauria disminuït.

Paula Gonu se sincera a La Resistencia | Movistar+

I pel que fa al sexe? L’estrella d’Instagram ha confessat que ha mantingut deu relacions sexuals en els últims 30 dies, una marca de la qual es mostra orgullosa: “N’he mantingut unes 10, una cada tres dies aproximadament. No està malament”.