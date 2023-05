Paula Gonu, sin filtros: operación de nariz, dinero y relaciones íntimas

Paula Gonu ha acudido a La Resistencia y ha presumido de nariz nueva, quien tiene ahora después de una operación estética de la que ha presumido mucho. David Broncano le ha interrogado sobre este y sobre los otros temas característicos de su programa, el dinero y el sexo. La influencer barcelonesa se ha mostrado simpática y todavía más sincera, sin pelos en la lengua ni problemas a la hora de sacar a la luz cotilleos sobre su vida privada: «Estoy estrenando la nariz. Me lo he operado porque he querido y no pasa nada por hablar de ello, ahora se tiene que desinflamar porque todavía está muy dura. No me hace daño y dicen que el resultado final llegará de aquí a un año».

Paula Gonu reconoce que se arrepiente de haber tenido una aventura de una noche

Paula Gonu dice que tuvo una aventura esporádica y que no le gustó la experiencia: «Yo siempre había estado en pareja y, de repente, les dije a mis amigas que no había tenido nunca una aventura de estas de una noche. Me dijeron que lo tenía que hacer para probarlo, aprovechando que estaba soltera en aquel momento. Un chico que conocí a través de una amiga pensé que era bastante desconocido y que parecía buen chico. Pensaba que me servía para cumplir este experimento. No me gustó nada, no me sentí cómoda y me di cuenta de que necesitaba feeling y conocer bien a la persona. Me he arrepentido porque ahora me he dado cuenta de que no es una cosa que me guste, ya no estoy receptiva a esto».

La influencer responde a las preguntas de La Resistencia sobre dinero y sexo

Como es habitual en estas entrevistas, David Broncano ha preguntado a la catalana cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones sexuales ha mantenido este último mes. Ella no ha defraudado y ha respondido con sinceridad. En cuanto a su vida económica, confiesa que ha perdido dinero desde la última vez que acudió: «Ahora tengo menos. Piensa que me he gastado mucho en la nariz, sobornos, pagar por silencios…», decía bromeando. Lo último que se sabía era que tenía entre 500.000 € y un millón de euros; una cantidad que habría disminuido.

Paula Gonu se sincera en La Resistencia | Movistar+

¿Y en cuánto al sexo? La estrella de Instagram ha confesado que ha mantenido diez relaciones sexuales en los últimos 30 días, una marca de la que se muestra orgullosa: «He mantenido unas 10, una cada tres días aproximadamente. No está mal».