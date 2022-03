Paula Gonu explica per què va començar a anar al psiquiatre i com està ara

Paula Gonu és una de les influencers catalanes de més popularitat. Amb més de dos milions de seguidors a Instagram, va començar la seva carrera a Youtube mentre estudiava la carrera de Publicitat a Barcelona. La de Cornellà, que farà 29 anys a finals de mes, ha volgut sincerar-se amb els seus seguidors en uns vídeos que aprofita per reconèixer que va patir assetjament escolar i que darrerament ha hagut d’acudir al psiquiatre per culpa d’una depressió.

“No ho vaig passar gens bé a l’escola de Cornellà en la que anava… Els companys em feien la vida impossible i els meus pares van apuntar-me a l’Escola Alemanya de Barcelona, en la que vaig conèixer persones meravelloses. Els meus inicis en el món de les xarxes tampoc no van ser fàcils, ja que compaginava la feina en una agència de publicitat amb l’edició de vídeos per a Youtube i no tenia temps… No dormia, pràcticament no menjava i vaig acabar patint una anèmia molt forta que provocava que em desmaiés de tant en tant. Cada cop tenia més seguidors i, finalment, vaig aconseguir signar un contracte com a influencer que em va permetre deixar la feina i centrar-me en la meva passió”, explica. Va aconseguir fer-se un nom, però continuava amb problemes en la vida personal i això l’ha afectat molt: “Vaig trencar amb el xicot després de molts anys junts, vam començar a tenir custòdia compartida de la gossa i va arribar la pandèmia”.

La noia sentia que les coses no anaven bé, el que va convèncer-la per demanar ajuda i anar al psiquiatre: “El primer cop que em van dir que tenia depressió va ser en la consulta, quan em van diagnosticar un episodi depressiu ansiós. Sentir que tenia depressió em va sobtar, ja que jo sempre l’havia associat a l’estat aquest de no voler sortir del llit ni socialitzar. A mi no em passava això, però és cert que sentia altres coses que tampoc no eren molt agradables. El meu problema era que normalitzava sentir-me així… Finalment vaig adonar-me que hi havia alguna cosa que no anava bé en el meu cap, vaig començar a treballar-ho i gràcies a això no s’ha convertit en una cosa crònica. Si us sentiu una mica identificats amb mi, us animo a què demaneu ajuda”.

Paula Gonu parla dels problemes de salut mental que ha patit | Instagram

I com se sent Paula Gonu ara mateix? “Ara mateix estic feliç. Abans-d’ahir no ho vaig estar tant i demà encara no ho sé. Em considero una persona alegre i optimista, però de sobte dono moltes voltes a les coses i em començo a menjar el cap. Sento molta autocompassió i ho odio de mi mateixa. Jo tinc moltes inseguretats que es demostren en maneres de relacionar-me amb persones. La nostra vida és un miracle. Gaudim de la nostra vida, hem de mirar-nos al mirall i parlar bé de la nostra vida”.

La influencer ha fet un exercici molt bo de posar-se en mans dels seguidors per respondre dubtes molt personals, uns problemes que no són fàcils de reconèixer i molt menys a través d’un perfil públic davant de tantíssima gent. Amb això espera haver pogut ajudar algú, així com mostrar-se més transparent i normalitzar que la seva vida no és tan maca com sembla.