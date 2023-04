Mor Patricia Rite, ‘influencer’ i concursant de ‘MYHYV’ als 30 anys

Patricia Rite va fer-se un nom mediàticament gràcies a Mujeres, Hombres y Viceversa. La influencer va ser diagnosticada amb càncer de pell el 2019 i acaben d’anunciar que, desgraciadament, ha mort aquest diumenge als 30 anys. La família de la jove ha estat l’encarregada d’anunciar pèrdua, la qual ha deixat tot aquest món molt entristit: “En el dia d’avui, Patricia ens ha deixat. La mare i familiars demanen respecte en aquests moments tan durs. Gràcies a totes les persones que, d’una manera o d’una altra, li heu donat suport i amor en aquest temps, directament o indirectament”.

Patricia Rite ha mort aquest diumenge | Instagram

Patricia Rite ha explicat el procés contra el càncer

Al llarg d’aquests quatre anys malalta, la noia ha explicat com ha viscut el procés i no ha ocultat alguns dels pitjors moments. Va mostrar com va perdre els cabells, com havia de ser ingressada diverses vegades, quins resultats anaven sortint en les seves analítiques… El passat mes de març, ella mateixa va informar que el càncer havia empitjorat: “És dur veure que, facis el que facis, la malaltia va guanyant terreny i no es controla. Desespera i frustra, sobretot veure patir aquells que més t’estimen. Encara hi ha opcions, però cada cop són menys”.

En l’última publicació que havia fet en el seu perfil, reconeixia que havia hagut d’ingressar a l’hospital i que la setmana havia estat molt dolenta: “Havíem de començar el tractament dimarts passat, però finalment m’han ingressat i el tractament el vaig començar divendres. Des de llavors he estat vomitant i amb mal cos. Ahir em sentia fatal… Avui estic amb una mica més de força perquè he tornat a menjar”, deia fa 10 dies. Des de llavors, un silenci que ha acabat amb la pitjor de les notícies.

La influencer ha estat ingressada l’última setmana | Instagram

Patricia ha compartit l’experiència amb el càncer | Instagram

La noia va donar-se a conèixer a Mujeres, Hombres y Viceversa com a pretendenta de Lukas Ablático. Des de llavors havia fet diverses aparicions a Mtmad, per exemple, una fama que va aprofitar per començar una carrera com a influencer a Instagram. Ha estat aquest l’aparador que ha fet servir per parlar del seu càncer i donar visibilitat a una malaltia greu que també afecta gent jove.