Muere Patricia Rite, ‘influencer’ y concursante de ‘MYHYV’ a los 30 años

Patricia Rite se hizo un nombre mediáticamente gracias a Mujeres, Hombres y Viceversa . La influencer fue diagnosticada con cáncer de piel el 2019 y acaban de anunciar que, desgraciadamente, ha muerto este domingo a los 30 años. La familia de la joven ha sido la encargada de anunciar pérdida, la que ha dejado a todo este mundo muy entristecido: «En el día de hoy, Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos momentos tan duros. Gracias a todas las personas que, de una forma o de otra, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa e indirectamente».

Patricia Rite ha muerto este domingo | Instagram

Patricia Rite ha explicado el proceso contra el cáncer

A lo largo de estos cuatro años enferma, la chica ha explicado cómo ha vivido el proceso y no ha ocultado algunos de los peores momentos. Mostró como perdió el pelo, cómo tenía que ser ingresada varias veces, qué resultados iban saliendo en sus analíticas… El pasado mes de marzo, ella misma informó que el cáncer había empeorado: «Es duro ver que, hagas lo que hagas, la enfermedad va ganando terreno y no se controla. Desespera y frustra, sobre todo ver sufrir a aquellos que más te quieren. Todavía hay opciones, pero cada vez son menos».

En la última publicación que había hecho en su perfil, reconocía que había tenido que ingresar en el hospital y que la semana había sido muy mala: «Teníamos que empezar el tratamiento el pasado martes, pero finalmente me han ingresado y el tratamiento lo empecé viernes. Desde entonces he estado vomitando y con mal cuerpo. Ayer me encontraba fatal… Hoy estoy con algo más de fuerza porque he vuelto a comer», decía hace 10 días. Desde entonces, un silencio que ha acabado con la peor de las noticias.

La influencer ha sido ingresada la última semana | Instagram

Patricia ha compartido la experieencia con el caǹcer | Instagram