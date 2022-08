Nagore Robles se sincera: relacions obertes, frustracions i feina nova

Nagore Robles està desapareguda de televisió, però això no impedeix que els seus seguidors vagin sabent coses sobre ella. Aquest estiu l’ha aprofitat per desconnectar amb dos viatges, un a Alacant i un altre per Portugal. Ara que torna a ser a casa, ha aprofitat per respondre algunes preguntes íntimes que li han fet els seus fans. Entre elles, destaca una sobre la seva vida privada: “Podries tenir una relació oberta? O poliamor?”, li pregunten. Ella, que fins fa poc sortia amb Sandra Barneda, ha reconegut que li seria molt difícil poder alternar dues relacions alhora: “Ja em costa mantenir-ne una, com perquè se m’acumulin…”.

Ho revelava poc després de confessar que una de les coses que més mandra li fa, precisament, és que li preguntin sobre la seva vida amorosa. De moment diu que està sola i contenta, encara que reconeix tenir el cor “una mica ferit”. En aquests moments, el seu gos s’hauria convertit en el principal aliat: “El meu gos hauria de ser etern. Va venir per salvar-me i ho ha fet de moltes maneres… Tant de bo fos etern perquè continués salvant vides”.

La seva vida no és de color de rosa i hi ha molts moments en què se sent atrapada. Què fa llavors? Sembla que té diversos mètodes: “Vaig a teràpia, faig ioga, escolto música, em dutxo, corro o surto a caminar per llocs amb poca gent”. Ser famosa també comporta tenir detractors, contra els que opta per bloquejar-los: “A Whatsapp tinc 122 contactes bloquejats i a Twitter uns quants més que falten al respecte”.

Nagore no creu en les relacions obertes | Instagram

Nagore té detractors | Instagram

Nagore Robles parla de la part negativa de ser influencer

A Nagore la vam conèixer com a concursant de Gran Hermano, un reality que la va ajudar a fer-se un lloc a televisió com a tertuliana i presentadora posteriorment. Des de fa un parell d’anys, però, també ha provat sort com a influencer. El problema? Que aquesta feina no està gaire reconeguda i això la frustra: “A vegades treballes molt en alguna cosa que Instagram decideix no mostrar o que a la teva comunitat no li agrada tant com t’esperaves. El teu cap embogeix amb mil idees…”.

“Has d’entendre de màrqueting, de guions, de producció i de gravació sense tenir ni idea perquè tu ets la teva pròpia empresa i necessites reinventar-te cada dia per no ser oblidada. Reconec que m’agrada inspirar-me en altres perfils, però finalment creo alguna cosa personal que parli de mi o que necessiti transmetre als meus seguidors”, prossegueix.

Nagore Robles se sincera | Instagram

De moment no té cap projecte professional a la vista, però sí que pensa en el futur. El seu pla B? Formar-se com a professora de ioga, una de les seves passions.