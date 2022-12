Nagore Robles, “de dol” per la ruptura amb una parella secreta

Nagore Robles ha tornat a fer servir el pòdcast que comparteix amb Alba Carrillo per fer una confessió personal. Cap dels seus seguidors sabia que tenia nova parella, una relació que ha portat en secret els darrers mesos i que no ha tret a la llum fins ara, quan acaben de trencar.

La tertuliana tenia el cor ocupat, el que no se sabia fins ara perquè no havia donat cap pista a través de les xarxes socials. No ha volgut dir qui era l’altra persona, però sí que ha reconegut que la ruptura li ha fet mal: “Estic una mica de dol perquè estava amb una persona molt a gust. Al final no ha estat el que jo necessitava… Amb els anys et vas fent més exigent i saps que hi ha coses que necessites sí o sí en una parella amb qui vols compartir la vida”.

“Ara estic malament i recuperant-me, però he patit altres ruptures i sé que aniran passant diferents fases“, ha afegit en un atac de sinceritat que ha sorprès molt.

Des que ha tallat amb aquesta persona, reconeix que no ha tingut contacte amb ella: “Zero contacte, zero. Necessito llibertat i confiança, que respectin els meus sentiments. Ara hi ha coses que ja no tolero. Reconec, però, que estava molt il·lusionada”.

Nagore Robles reconeix que ha trencat amb la parella | Mtmad

La presentadora es troba en un mal moment per haver trencat amb l’última parella, de qui no ha volgut donar detalls. No ha dit com es diu, ni on la va conèixer ni quant de temps han estat juntes. Ara que han tallat tampoc no té sentit explicar molta més cosa, però de ben segur que els seguidors agraeixen que s’hagi volgut obrir sobre la situació personal que travessa darrerament.