McDonald’s sorprèn amb les ‘MySneakers’, unes vambes per als clients VIP

Els amants de la moda tenen una nova adquisició a la cistella de desitjos. McDonald’s acaba d’anunciar que llançaran MySneakers, les primeres sabatilles de la companyia. Aquestes seran unes vambes d’edició limitada disponibles per a home i dona amb el logotip de la marca ben visible.

En un principi, només es podran aconseguir a través del seu programa de fidelització de punts de l’aplicació per premiar els consumidors més fidels de les hamburgueses més famoses del fast food. Els usuaris registrats podran escanejar els codis que genera cada comanda i anar acumulant punts de la manera habitual. Quan arribin als 5.000, podran obtenir una d’aquestes vambes que estaran disponibles fins que s’acabin les existències.

Elaborat a Espanya i amb materials vegans, només hi haurà 500 unitats de cadascun dels models: un en blanc i un altre en bordeus, els dos tons característics de la marca. Totes dues tindran la ‘M’ brodada en color gros a la part davantera i el lema I’m lovin’ it per darrere.

McDonald’s presenta les primeres sabatilles de la marca | McDonald’s

McDonald’s aprofita la fama dels influencers per promocionar aquesta novetat

Per tal de fer difusió d’aquesta novetat, la companyia ha contactat amb diversos influencers que ja han començat a mostrar-les a través dels seus perfils de TikTok. Un d’ells ha estat Nil Ojeda, que ha publicat un vídeo que està començant a generar molt interès entre els seus seguidors. No és fàcil obtenir 5.000 punts en l’aplicació de McDonald’s, ja que per això és necessari comprar unes quantes hamburgueses… Això no serà impediment per als més fans de la marca, però, que a partir d’ara podran presumir del seu gust pel menjar ràpid també en els peus.

Aquesta no és la primera vegada que la cadena de fast food aprofita els personatges coneguts d’Internet per promocionar-se, ja que cal recordar que darrerament han arribat a crear menús especials amb el nom d’Aitana o Sebastián Yatra.