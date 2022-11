Les tendències més curioses i estrafolàries per a les bodes del 2023

Les bodes del 2023 sortiran de la norma i no seguiran el patró establert. El sector nupcial continua reinventant-se i espera que la pròxima temporada sigui una de les més cridaneres. Està previst que les parelles converteixin els seus enllaços en autèntics festivals de música amb focs artificials, maquillatges fluors i molts neons.

Així ho fa pensar l’informe que ha publicat bodas.net, la web de referència d’aquest món. El concepte del que més es parlarà és el wedding fest, segons el qual les bodes estaran dissenyades amb un gran esperit de festival. Les novetats principals demanaran que els convidats s’atreveixin i es deixin pintar el cos amb pintures fluor, maquillatges de fantasia i molta purpurina. A més a més, arriben amb força els tatto corners en els que podran estampar-se la pell amb un disseny especial per a aquell dia.

Els neons i les llums cridaneres seran un must de les bodes del 2023 | Bodas.net

La purpurina triomfarà la pròxima temporada | Bodas.net

Menys convidats i postres molt originals

Les bodes seran més íntimes, amb un nombre més reduït i menys convidats per compromís. La tradició quedarà en un segon pla, d’igual manera que també volen eliminar el protocol. Sembla que els nuvis del 2023 buscaran fer fotos òptimes per a Instagram, ja que s’espera que les decoracions de les taules siguin més exagerades i amb un munt de plantes. Els llums de color i estridències també guanyen terreny, el que ajudarà a aquestes imatges cridaneres.

I pel que fa al menjar? La tendència més original de l’any vinent té a veure amb el pastís de boda. Ja fa temps que el clàssic pastís de molts pisos ha quedat antiquat, però mai no s’havia vist un tipus com el que ens proposen els experts en el sector nupcial. Parlem del cakesicle, uns pastissos petits en forma de gelat Magnum. L’efecte continua sent el mateix: “Crear l’efecte wow entre els convidats que es trobin que el gelat és, en realitat, el pastís de boda”, expliquen des de bodas.net.

Així es decoraran les taules en els pròxims enllaços | Bodas.net

Com seran els vestits de núvia en la temporada 2023?

I els vestits de núvia? El 2023 vindrà carregat de dissenys amb estampats florals, uns looks molt originals que res no tenen a veure amb el vestit clàssic de silueta princesa. Muscleres i plomes arribaran guanyant força entre les núvies més atrevides. Pel que fa als nuvis, tornen els vestits en blanc i negre, encara que el total white vol imposar-se com a preferit.

Les principals tendències en moda nupcial | Bodas.net

També hi haurà novetats en els àlbums de boda. Diversos experts en el tema avisen que hi haurà imatges molt més improvisades, les que primer es veuran a través de les xarxes socials. Els fotògrafs estan oferint formats especials, així com els encarregats dels vídeos que ja pensen en idees fàcils de compartir a través dels Instagrams dels nuvis.

Els nuvis del 2023 comencen a pensar ja en els viatges de noces. Per a la pròxima temporada, destaquen Xile i el Perú com els destins més sorprenents d’una llista en la que no faltaran les clàssiques illes paradisíaques. L’objectiu, diuen, és fugir de les ciutats i dels punts turístics amb més afluència de gent per tal d’aconseguir uns dies de vacances realment romàntiques sense l’atabalament propi de les grans ciutats o dels centres massificats.