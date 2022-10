080 Barcelona Fashion aposta per la moda circular i la tecnologia

La moda circular i la innovació tecnològica protagonitzen la 30a edició de 080 Barcelona Fashion, que torna al format presencial després de dos anys de desfilades virtuals. 23 dissenyadors i marques presentaran les seves noves col·leccions a la cita més important amb la moda a Catalunya, que se celebrarà del 25 al 28 d’octubre al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona.

El recinte de l’hospital de Sant Pau, on es fa el 080 Barcelona Fashion /Cedida

Neix la 080 Reborn

Una de les principals novetats d’enguany és el Reborn Fashion Show, una desfilada de roba segona mà, que impulsen l’Agència de Residus de Catalunya, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) i l’espai d’innovació col·laborativa de Girbau Lab, empresa que proporciona solucions completes, sostenibles i innovadores per al tractament tèxtil. L’objectiu és aprofitar la visibilitat de la setmana de la moda per conscienciar els consumidors sobre la necessitat d’incrementar la durabilitat de la roba i donar un respir al planeta.

El Reborn Fashion Show tindrà lloc el 28 d’octubre a les 12 del migdia de la mà dels estilistes Fermin+Gilles i comptarà amb peces de segona mà procedents de botigues com Humana, Solidança, Formació i Treball, Pink Flamingo, Le Swing o Las Pepitas, entre moltes altres.

La sostenibilitat i la moda circular és una de les principals preocupacions del 080 Barcelona Fashion dels últims anys pel greu impacte mediambiental que causa la indústria tèxtil. La solució implica incrementar la durabilitat dels productes i el percentatge de material reciclat incorporat als teixits, reduir i eliminar l’ús de materials nocius, augmentar la reutilització amb la implementació de nous models de negoci i desplegar estratègies de producció més netes i eficients.

Presentació de moda immersiva

L’aposta per la tecnologia i la creativitat serà l’altra gran protagonista de la plataforma 080 Barcelona Fashion, que oferirà una experiència immersiva innovadora. La marca LR3 Louis Rubi presentarà la seva nova col·lecció en primícia mundial en un format a cavall entre la realitat física i virtual. Es tracta d’un projecte que uneix tecnologia, art i moda a través d’un recorregut que pretén que l’espectador deixi de jutjar als altres per gaudir de la bellesa i de la roba sense restriccions.

La idea és exportar aquest format a altres països i continuar desenvolupant nous espais tecnològics i artístics que millorin l’experiència de l’usuari dins de la marca, a través de l’exploració de les possibilitats que ofereixen els videojocs, la intel·ligència artificial o el Metavers.

23 marques i dissenyadors

La 30a edició de 080 Barcelona Fashion comptarà amb 23 dissenyadores, dissenyadors i marques, que mostraran les noves tendències en matèria de look i vestimenta. El cartell inclou les firmes All That She Loves, Amlul, Avellaneda, Custo Barcelona, Dominnico, Eiko ai, Eñaut, Escorpion, Guillermina Baeza, Habey Club, Is Coming, Larhha, Lebor Gabala, Lola Casademunt by Maite, LR3 Louis Rubi, Martín Across, Menchen Tomas, Reveligion, Simorra, The label Edition, Tíscar Espadas, Txell Miras i Yolancris.

Gràcies a aquesta diversitat de creadors i marques que hi participen, la capital catalana es posiciona una vegada més com a plataforma de moda referent, oberta, plural, multidisciplinària i internacional. A més, per potenciar la seva vinculació amb l’art i l’arquitectura, la 080 Barcelona Fashion se celebra en espais emblemàtics de la ciutat, com el Recinte Modernista de Sant Pau, patrimoni de la UNESCO des del 1997 per la seva singularitat i bellesa artística i arquitectònica.

Activitats paral·leles al voltant de la sostenibilitat

El 28 d’octubre, a més del 080 Reborn, tindrà lloc el Texmeeting by Texfor 2022. La iniciativa, organitzada per la Confederació de la Indústria Tèxtil (Texfor), vol explorar els reptes de futur de la indústria tèxtil pel que fa a la reducció de residus i la recerca de nous sistemes de producció més respectuosos amb el medi ambient, sense malmetre la competitivitat del sector.

Una de les claus fonamentals és el reciclatge post-consum i les oportunitats industrials que ofereix la recuperació de fibres usades i la matèria primera biobasada. Al Textmeeting by Texfor 2022 no només es té en compte la mirada dels fabricants sinó també de les distribuïdores de moda o la indústria consumidora del tèxtil tècnic com els fabricants d’automoció, per exemple.