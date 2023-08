María Pombo, preocupada pel fill: es trenca el braç amb només dos anys

María Pombo no ha començat massa bé les vacances. Primer van arribar els rumors de crisi amb el marit i després la filtració que s’estaven construint una casa a Cantàbria. Ara, ha estat el fill qui li ha donat un gran disgust. Martín, de només dos anys, s’ha trencat dos ossos del braç i ha necessitat acudir a l’hospital d’urgència. Ara haurà d’estar unes quantes setmanes amb el braç en cabestrell i això no serà fàcil tenint en compte com és de petit.

El nen estava jugant en uns castells inflables quan, de sobte, queia amb la mala sort que el cúbit i el radi s’han acabat trencant: “Així va començar la nostra tarda d’ahir, que va acabar amb una visita a l’hospital de Valdecilla molt abans del que m’hauria pogut arribar a imaginar. Amb només dos anyets, la seva primera ruptura (i espero que l’última). Cúbit i radi, no sentia el vostre nom des de l’escola. Un 6 d’agost, amb tot l’estiu per endavant, i un guix de 4 a 6 setmanes“, lamenta la influencer.

María Pombo publica fotos del petit Martín amb el braç en cabestrell

L’escena hauria estat molt impactant per a María Pombo, tal com ha reconegut: “Us confesso que, encara que sé que això no és res greu, ahir va ser la primera vegada que vaig sentir mal al cor en veure el meu pobre bebè plorar desconsoladament mentre cridava mami ayuya sense que jo pogués fer absolutament res per alleugerir el seu dolor. Ara entenc la realitat de quant es pateix per un fill. Encara tinc pendent plorar tota la tensió d’ahir”.

María Pombo, a l’hospital amb el fill gran | Instagram

El fill de María Pombo, amb dos ossos trencats | Instagram

Aquesta doble ruptura arriba poc després del naixement de la seva segona filla, la Vega. Les hores posteriors a la visita a l’hospital haurien estat més tranquil·les, per això, i María Pombo ha volgut tranquil·litzar i agrair tots els missatges de bons desitjos que ha rebut: “Gràcies per tots els vostres missatges. Us estimo molt. Avui ja estava amb la seva energia i felicitat de sempre, és increïble com de forts que són els nens”.

El petit Martín estaria content igualment | Instagram

Ara hauran de tenir paciència, ja que no serà fàcil col·locar-li bé el cabestrell tenint en compte com de moguts que són els nens a aquesta edat.