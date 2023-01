María Pombo confirma el segon embaràs després d’anunciar-lo sense voler

María Pombo acaba de confirmar que està embarassada del seu segon fill, una notícia que no genera molta sorpresa perquè se sospitava des del passat mes de novembre. Va ser la mateixa influencer la que va ficar la pota durant una entrevista a La Resistencia, quan va mostrar quines eren les últimes fotografies que havia fet i, de fons, se’n veia una amb un test d’embaràs i ella fotografiant-se la panxa.

L’encarregat de donar la notícia de manera oficial ha estat el seu fill, el petit Martín, a qui gravava en un vídeo molt tendre en el que se’l veia portant el test d’embaràs positiu al seu pare que esperava amb els ulls tancats al llit: “L’amor es multiplica. Bebè número dos al forn!“, ha escrit tot acompanyant aquesta publicació.

El petit Martín, encarregat de donar la notícia | Instagram

Pablo Castellano, content amb l’anunci del segon embaràs | Instagram

María Pombo reconeix que es penedeix d’haver revelat l’embaràs tan aviat

La influencer ha publicat una fotografia en la que compartia el missatge que rebia d’una seguidora, la que li deia que estava guapíssima i que li veia la mateixa cara que quan estava embarassada de Martín. Ella ha aprofitat aquesta captura per reconèixer que tenia una notícia a donar: “Molts missatges així… Pot ser que tingui alguna cosa a explicar-vos, encara que sé que molts ja ho sabíeu”, deia abans de publicar el vídeo amb la confirmació.

María Pombo reconeix que va ficar la pota | Instagram

En uns vídeos posteriors, María Pombo agraïa totes les felicitacions. Ara bé, deixava caure que li havia fet mal rebre molts comentaris cruels arran de la seva filtració espontània: “Estic tan contenta de poder-ho explicar per fi. Sé que era un secret a veus i realment ha estat un tema que podria donar a parlar molt perquè vaig ser jo qui ho va filtrar sense voler i em penedeixo tant i tant d’aquell dia… He estat tres mesos rebent missatges amb els que, de debò, podria escriure un llibre”.

I ha afegit: “De totes maneres, moltes gràcies a aquells que ho sabíeu i igualment m’heu respectat sense dir-me res. També gràcies a aquells que sí que em vau escriure, però des de l’estima, perquè els necessita molt. El més important és que es multiplica l’amor i que estàvem esperant un germanet per a Martí amb moltes ganes. Estic tant i tan feliç que podria plorar. Estic orgullosa de mi mateixa perquè ho he pogut dir-ho sense fer cas a les pressions i als moltíssims missatges que he rebut. He sabut gestionar les meves emocions i dir-ho quan he estat preparada“. Una notícia que ha fet il·lusió als seus seguidors, que podran veure com evoluciona el seu embaràs.