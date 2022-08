Laura Matamoros espanta amb una foto des de l’hospital

Laura Matamoros ha preocupat els seguidors en publicar una fotografia des de l’hospital en què se la veia amb tot el pit embenat. En un primer moment deia que tot havia anat bé i que explicaria què havia passat més endavant, però l’allau de missatges de preocupació l’ha donat ales per treure-ho a la llum abans.

“He estat molt de temps demanant opinions professionals fins a arribar a la doctora, la que em va transmetre molta seguretat i la seva feina m’encanta. Des de feia temps volia retocar-me el pit, ja que amb els embarassos, els canvis bruscos de pes i en no portar l’antiga pròtesi sota del múscul doncs no estava còmoda. Independentment que havia de canviar-me la pròtesi anterior. La pell va cedir molt amb els embarassos i el tenia més caigut de l’habitual en conseqüència de no portar-la a sota del múscul”.

La influencer explica què li ha passat | Instagram

Laura Matamoros a l’hospital | Instagram

Laura Matamoros explica en què ha consistit l’operació

“He aprofitat per reduir una mica la mida de la pròtesi, ja que em sentia incòmoda amb tant de pit. A l’hora de vestir sempre m’ha condicionat i pel que fa a la comoditat i dolors d’esquena no podia més”, ha explicat la influencer.

“La doctora m’ha recomanat posar una quantitat menor per ajustar-la a la meva alçada i ample d’esquena. Hem reduït una mica més d’una talla i la forma de la pròtesi també s’ha canviat per donar així un apecte més recollit ja que l’anterior era molt àmplia”, ha explicat. Amb això deixa la gent que la segueix més tranquil·la perquè al final es tracta d’una operació estètica, la que té una base de comoditat i salut també. La filla de Kiko Matamoros ha aconseguit una gran legió de fans gràcies a les publicacions que fa en el seu perfil d’Instagram, les que es treballa per anar augmentant de popularitat i també d’expectació mediàtica.