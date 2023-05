Dulceida dona detalls desconeguts de la reconciliació amb Alba Paul

Dulceida i Alba Paul han acudit a una gala juntes per primera vegada després de la reconciliació. Havien passat pràcticament dos anys des que anunciessin la ruptura quan, inesperadament, van publicar una fotografia que confirmava que s’havien donat una segona oportunitat. Des de llavors, els fans estaven desitjant conèixer més detalls sobre aquesta decisió. Com és que han volgut tornar a estar juntes? Estan convençudes que aquesta serà la definitiva? Ha estat la reina de les influencers qui ha respost aquestes preguntes en el photocall de la People in Red.

Aquest esdeveniment solidari ha esdevingut l’escenari perfecte per tornar a aparèixer com a parella en un acte social. Dulceida ha parlat amb Europa Press sobre el tema i ha revelat alguns secrets d’aquest enamorament. El primer que destacava era el to de vermell intens del vestit de Stella McCartney que ha dut: “És el color vermell, de la passió i l’amor”. Molt emocionada, ha reconegut que està il·lusionada en haver superat els problemes amb l’Alba: “Estic molt enamorada, ja ho puc dir. No us he de mentir. Estic molt bé i molt contenta. Ho hem fet molt a poc a poc, que és com s’han de fer aquestes coses”.

No han posat juntes davant dels fotògrafs perquè volen prendre’s aquesta nova oportunitat amb calma: “Preferim fer les coses a poc a poc perquè encara ens fa una mica de cosa. Hem après moltíssimes coses en aquest temps. Crec en totes les oportunitats que una persona necessiti i ens hem retrobat d’una manera molt maca i molt sana com sempre ha estat la nostra relació”.

Dulceida i Alba Paul, a la People in Red | Instagram

Dulceida confia que aquesta segona oportunitat amb Alba Paul funcioni

Molta gent va fixar-se en què continuaven tenint relació després de la separació, ja que tenen molts amics en comú i treballen en el mateix sector. Ara bé, Dulceida assegura que van estar un temps sense dirigir-se la paraula: “Durant un temps vam deixar de tenir contacte perquè és la manera natural i normal d’actual. No parlàvem res de res i vam estar així durant uns mesos, fins que vam tornar a coincidir més per feina i després molt bé”.

La parella reapareix en una gala | Instagram

Dulceida confia que l’amor triomfarà: “Aquesta història d’amor serà per sempre. Quan estàs amb algú, has de visualitzar un futur amb aquesta persona i pensar que serà per sempre, encara que després puguin passar moltes coses”. Des que han tornat, el seu nombre de seguidors ha augmentat. Ella diu que no es fixa en aquestes coses, sinó en l’amor que li demostra tothom: “Em fio en l’amor i en els vídeos dels meus amics plorant quan van saber-ho. Tothom ens estima com a parella i és molt maco l’amor que ens tenen. El dia que ho vam dir estàvem les dues a Eivissa tremolant”.

Unes declaracions que demostren que tenen ganes que això funcioni i que tot el seu entorn està encantat amb la notícia de la reconciliació.