Reconciliació bomba: Dulceida i Alba Paul, juntes dos anys després

Bomba a Instagram. Dulceida i Alba Paul han confirmat la seva reconciliació en una publicació que farà parlar i molt. Després de gairebé dos anys separades, han decidit donar-se una segona oportunitat i tornar a provar sort com a parella. La seva ruptura va ser molt sonada, però en cap moment no han parlat malament de l’altra. Deien que l’amor s’havia acabat, però ara queda clar que alguna petita espurna quedava.

Aquestes últimes setmanes s’havia rumorejat molt sobre un hipotètic retorn de la parella més famosa de les xarxes socials, ja que els més espavilats es van adonar que estaven publicant fotos des dels mateixos llocs però amb diferent perspectiva per intentar dissimular. No han emès cap comunicat i tampoc no han dit què ha passat o quan han tornat exactament, però les dues fotos que han publicat fan que no hi hagi dubte. De fet, deixen clar que estan passant uns dies a Eivissa per celebrar que tornen a confiar en una relació que havia durat sis anys.

Els fans de Dulceida i Alba Paul, entusiasmats amb la reconciliació

El nom de Dulceida s’ha convertit en tendència a Twitter ràpidament i el post d’Instagram que han fet conjuntament ja té 160.000 likes i més de 4.000 comentaris en poc més de mitja hora. Tots ells són de felicitat absoluta i de bons desitjos per a la Dulceida i l’Alba, ja que s’alegren que l’amor hagi triomfat i que ho hagin anunciat públicament perquè això vol dir que estan segures i que aposten, una altra vegada, per parlar-ne a través dels seus perfils.

Ara mateix tothom està pendent d’elles i, sobretot, que trenquin el seu silenci sobre aquesta bomba. De moment han confirmat la reconciliació, però els més fans volen saber tots els detalls i la cronologia dels fets. També hem llegit comentaris i vist reaccions maques d’algunes influencers que són amigues de totes dues i que devien estar desitjant que es confirmés que, efectivament, tornen a estar juntes. Ara caldrà esperar per conèixer més informació sobre el tema i també per veure si, aquesta vegada, l’amor triomfa definitivament.