Jesulín de Ubrique espanta en començar a convulsionar sota l’aigua

Jesulín de Ubrique i Raquel Sánchez Silva han estat els grans protagonistes de la darrera emissió d’El desafío d’Antena 3. El programa posa a prova els concursants amb reptes molt complicats, el que a vegades genera ensurts enormes en directe. El torero, conegut mediàticament per ser l’exmarit de Belén Esteban, havia de superar una prova d’apnea. Mai no és fàcil aguantar la respiració sota l’aigua i encara menys amb la pressió de saber que has d’aguantar. En el seu cas, aconseguia finalment fer tres minuts i vuit segons. Això sí, després de molt patiment.

Visiblement nerviós, fins i tot arribava a convulsionar a dins de l’aigua. Poc després, era l’entrenador qui tranquil·litzava en dir que pot arribar a passar i que no és perillós. Jesulín, en acabar, reconeixia que no ho havia passat gaire bé: “L’entrenador ens ensenya a entrar en estat de relaxació. Hi ha un moment en el que estàs tan ple d’aire que creus que duraràs, però sents un pessic a la panxa i és difícil”, deia dèbil i una mica marejat.

Jesulín consigue hacer 3:08 minutos y suma 3.000€ a la Tarjeta Solidaria @openbank_es #ElDesafío4 pic.twitter.com/av3iOO376C — El Desafío (@eldesafioA3) April 1, 2022

I, com dèiem, la presentadora Raquel Sánchez Silva també ha tingut el seu moment de glòria. En el seu cas, però, ha estat pel fort enfrontament que ha protagonitzat amb Santiago Segura. El director de cinema ha criticat la seva interpretació de Lo que el viento se llevó, quan se’l sentia dir: “M’està pujant la mètrica de la vergonya aliena, la tinc a dalt de tot”. Ella acabava l’escena i ràpidament s’apropava a ell i s’hi dirigia de males maneres: “Vergonya aliena? Estàs de conya? Això no es fa. Això no es fa!”, esclatava totalment fora de si.

“Tu saps què és estar allà intentant plorar, estar concentrada i sentir que sents vergonya aliena? Ara sí que tinc ganes de plorar en haver sentit això. Ho he passat fatal i el que no volia era fer el ridícul i generar vergonya”, deia. El que més sorprenia era l’actitud del membre del jurat, que continuava impassible: “Doncs plora”.

¡Luces, cámara y acción! @raqsanchezsilva se convierte en Scarlett O'Hara en “Lo que el viento se llevó” #ElDesafío4 pic.twitter.com/1H8eLc7M7R — El Desafío (@eldesafioA3) April 1, 2022

Ella es posava a plorar encara més i reconeixia que li havien fet molt de mal les cruels paraules del director: “M’ha fet tant de mal perquè venia d’algú a qui admiro, que ets tu. Em feia il·lusió fer-ho bé perquè t’agradés”. Era llavors quan ell li demanava perdó a la seva manera: “Et veig un gran futur. És difícil el que has fet, no només per l’actuació sinó també per tenir tantes escenes al cap. Al principi he pensat que era tot una broma, però després m’he adonat que tens por psicòtica“.

Raquel Sánchez Silva s’enfronta a Santiago Segura | Antena 3

La presentadora s’ha mostrat molt afectada | Antena 3

Una discussió que ha tret a la llum la pitjor cara de Raquel Sánchez Silva, a qui no li ha agradat gens el comentari del jurat i així ho ha volgut deixar palès. De moment, continuarà en el programa una setmana més per intentar demostrar que té més talents a mostrar.