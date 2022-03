Filtren les condicions de David Broncano per ser entrevistat a Telecinco

David Broncano és un dels presentadors més exitosos de la televisió privada. La Resistencia aconsegueix molt bona audiència programa rere programa, en part gràcies a la simpatia del gallec. Aquest dissabte, però, el podrem veure en un paper difícil per a ell: com a entrevistat. Poques vegades parla amb els periodistes de la seva vida privada, el que és sinònim de no concedir entrevistes. Ara ha fet una excepció per xerrar amb Bertín Osborne a Mi casa es la tuya de Telecinco, emissió que ha aconseguit convèncer el presentador de sortir de la seva zona de confort.

Emetran el programa aquest dissabte, una entrega en la que comptaran amb l’humorista com a protagonista. Conegut per ser preguntes íntimes als convidats, ara serà el seu torn de respondre els dubtes de Bertín. Ara bé, no s’obrirà tant com ho han fet d’altres… o, almenys, així ho ha assegurat ell mateix. Ha sorprès molt que acudeixi al programa de Telecinco, per la qual cosa ha volgut parlar-ne en directe abans de la seva emissió.

Ha estat en el seu programa on ha deixat caure que no va ser fàcil convèncer-lo de participar-hi i que ha demanat certes exigències. Entre elles, destaca el fet que hagi prohibit que convidin membres de la seva família: “Normalment tenen una última part més personal en la que participen amics o familiars del convidat. Jo vaig dir que no volia, em feia molta vergonya veure gent allà parlant de mi”. Per tal que aquesta exigència no empitjorés el resultat final, la productora hauria decidit que s’incorporessin a la conversa entre David Broncano i Bertín alguns personatges famosos. Parlem de Boris Izaguirre, El Sevilla i Pocholo.

El invitado de la semana que viene no dejará a nadie indiferente. @BertinOsborne cumplirá la promesa que tiene pendiente con David Broncano, de @LaResistencia.

La próxima semana, #MiCasaEsLaTuya en @telecincoes pic.twitter.com/ef6PKlUrCr — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 19, 2022

Els teleespectadors encara no han pogut veure el programa, però com va ser l’experiència de la gravació per a l’exitós presentador? “M’ho vaig passar molt bé a la casa de Bertín, em van tractar molt bé i vam riure molt. Només diré que, finalment, m’ha regalat un cavall. No diré quin nom li vaig posar perquè m’agrada crear emoció”. En el vídeo promocional se’l veu muntant a cavall, cuinant i també jugant a pàdel contra Bertín. Queda clar que serà un programa que farà molta gràcia als seus fans.