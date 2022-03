David Broncano parla del seu sou i confessa quina addicció ha superat

David Broncano té el costum de preguntar tots els convidats del seu programa a Movistar+ quants diners tenen al banc i el nombre de vegades que han mantingut relacions sexuals el darrer mes. No sempre contesten, però La Resistencia continua intentant-ho per poder aconseguir titulars potents. Aquest cap de setmana, però, el presentador ha passat a ser l’entrevistat a Mi casa es la tuya. Bertín Osborne l’ha convençut per aparèixer en el seu programa de Telecinco, el que ell acceptava a canvi de la condició que no convidés cap membre de la seva família i tampoc cap amic.

Com era d’esperar, Bertín ha volgut aprofitar per preguntar-li quants diners guanya ell. David Broncano no volia donar una xifra, però sí que reconeixia que té bastants diners: “Guanyo molts diners com a presentador, sí… Mai no m’hauria imaginat que acabaria guanyant tot això. Guanyo diners folgadament, tinc molta sort. El caprici més car que m’he donat ha estat un cotxe de 130.000 €. Pensa que a La Resistencia dedico poc temps, en realitat. També faig ràdio i produeixo, encara que com a productor estic començant i encara no he engreixat massa el compte per aquesta via”.

El capricho más caro de David Broncano: un coche deportivo. #MiCasaBroncano pic.twitter.com/Mv0sldCLFC — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 26, 2022

Pel que fa a l’amor i a les relacions sexuals, David Broncano tampoc no ha volgut entrar en detalls. Molt gelós de la seva vida privada, simplement ha deixat clar que no el veurem passant per l’altar: “Tinc zero ganes de casar-me. I no és per falta de compromís, sinó perquè no necessito formalitzar-ho per escrit”.

David Broncano sí que ha reconegut una cosa, haver superat una addicció que considera que li estava fent mal: “Fa més d’un any que no entro a Twitter ni a Instagram, estic molt content d’haver-me tret aquesta mania. Pots veure quants de temps t’hi estàs a cada aplicació i vaig adonar-me que hi dedicava dues hores i mitja… En aquell moment vaig adonar-me que se m’estava anant la vida en allò i vaig deixar-ho”. Els personatges famosos reben moltes crítiques a través de les xarxes socials, però assegura que aquest no va ser el motiu de la seva desaparició: “M’és igual el que diguin, aquesta part no m’afecta. M’és igual si algú entra a Twitter per dir-me que sóc imbècil”.

Broncano abandonó las redes sociales hace poco más de un año y desvela los motivos ❌📱 #MiCasaBroncano https://t.co/Uu5Yp7UabD — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 27, 2022

Com a anècdota personal, ha volgut explicar per primera vegada quins estudis té: “Vaig començar a estudiar Enginyeria Informàtica a la universitat, però no em convencia. Vaig deixar-ho per fer Publicitat, però era una carrera molt simple que podries treure’t en dos mesos… La vaig deixar quan vaig començar a fer monòlegs a Paramount Comedy. El que sí que vaig fer alguna vegada va ser anar a la Facultat de Física com a oient perquè m’agradava”. Un aspecte de la vida juvenil de David Broncano que els seus fans desconeixien fins ara.