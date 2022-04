David Broncano sorprèn en revelar que l’han apunyalat dues vegades

David Broncano no acostuma a parlar de la seva vida privada, per la qual cosa sempre genera molt d’interès quan ho fa. El presentador de La Resistencia compagina el programa de Movistar+ amb La vida moderna de la Cadena SER, en el que ha fet una confessió molt sorprenent en el darrer programa. Si en l’última entrevista que va concedir va acabar reconeixent que guanya “molts diners” i que ha hagut de superar “l’addicció al mòbil“, ara va més enllà i treu a la llum que l’han apunyalat un parell de vegades.

L’humorista començava la història amb un anunci surrealista, que s’havia comprat una armilla que et protegeix d’apunyalaments. Els companys de tertúlia no se’l creien i començava un seguit de bromes. Ara bé, finalment David Broncano assegurava que el que sí que és cert és que un lladre el va apunyalar fa tretze anys i que encara té la cicatriu que ho demostra.

“M’han apunyalat dues vegades, sí. La primera va ser durant un atracament i la segona, en una altra cosa… allà va ser un apunyalament fluix, entre amics”, deia per sorpresa dels oients. Pel que fa al robatori, ha explicat que estava passejant amb la seva parella de l’època quan van intentar-los atracar. El problema va ser que ell va intentar defensar-se, el que va acabar provocant un forcejament amb el lladre: “Per evitar l’atracament em vaig resistir massa i ell em va clavar el ganivet, el que em va generar un tall del que encara tinc la cicatriu. Encara l’altre dia, el dermatòleg es va sorprendre en veure-la i em va demanar que me la revisés. A veure si em mata de càncer quinze anys després!”, deia.

A més a més, continuaven amb el tema de les ganivetades i David Broncano assegurava que sempre porta una petita navalla a sobre per si l’ataca “un animal”. Com que no se’l creuen, ha acabat ensenyar-la en directe. Un programa surrealista que ha deixat amb la boca oberta els seguidors del programa i també de David Broncano.