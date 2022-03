Dani Martín se sincera: “Prenc medicació des de fa un any”

Dani Martín ha fet un exercici de transparència en el seu perfil d’Instagram, el que ha convertit en el millor espai per compartir les seves reflexions. Els fans l’han pogut conèixer molt més a fons des que ha fet aquest canvi, un pas endavant per deixar enrere la vergonya i començar a revelar què sent i què li passa. L’exitós cantant, conegut per ser el líder d’El Canto del Loco, vol deixar clar que la vida dels famosos no és tan meravellosa com pot arribar a semblar. En l’últim post que ha compartit, de fet, es descriu a si mateix d’una manera molt honesta: “A vegades busco la frescor que tenia amb 28 anys, però sento que ja és forçat. Prefereixo treure la veritat que tinc amb 45 abans de fer-me el jove. M’encanta ensenyar-vos que ronco, que no estar prim i menjar patates fregides si el cos t’ho demana és salut, que tinc grans, que sóc insegur, que m’equivoco molt, que m’encanta el vi, que m’agradar fer boxa dos cops per setmana, jugar a futbol els dissabtes i que fer una gira de pocs concerts em fa més feliç que fer-ne una amb molts”.

“Jo no tinc el cos esculpit, mai no el tindré. Tinc poca traça per fer manualitats. M’encanta fantasiejar, crear i viure. Sóc un desastre en moltes coses i meravellós en altres. No m’agraden les xarxes socials creadores de monstres, m’agrada més quan es fan servir de manera natural i mostrant veritat. Sóc un nen petit en coses i m’enfado com a tal. Estic medicat des de fa un any i m’està ajudant molt, així com la teràpia“, prossegueix. Es descriu com un home a qui li agrada agradar, un seductor. Això pot arribar a ser “esgotador”, segons el seu testimoni, però de moment gaudeix d’una nova relació estable amb la influencer Meriloves.

Dani Martín fa una confessió que ha impactat els seguidors | Instagram

Per una altra banda, reconeix que la mort de la germana l’ha marcat profundament: “Trobo a faltar la meva germana i els amics de la meva infància. Trobo a faltar sorprendre’m més per les coses i trobo a faltar passar més desapercebut. Em fan por les drogues. Recordo molt la meva infància perquè part d’ella em va fer molt de mal i perquè l’altra part va ser preciosa. Em sento orgullós. Quantes contradiccions, no? Doncs aquest sóc jo”. Aquest ha estat un dels escrits més reveladors del cantant, que vol que els seguidors el coneguin més enllà de les seves cançons i les fotografies divertides que publica de tant en tant. Pocs es mostren d’aquesta manera públicament, el que els fans han agraït amb tot el seu cor.