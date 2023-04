Vicky Martín Berrocal, a l’hospital per segona vegada en pocs dies

Vicky Martín Berrocal ha preocupat els seus seguidors en anunciar que ha hagut de tornar a l’hospital per segona vegada en pocs dies. La dissenyadora, famosa pel seu matrimoni amb Manuel Díaz El Cordobés, ha necessitat atenció mèdica en notar que li faltava l’aire per respirar i dificultat a l’hora d’empassar.

En un primer moment va alleugerir-li saber que es tractava d’una petita al·lèrgia, un diagnòstic que finalment ha esdevingut erroni: “No és res! Sembla que és al·lèrgia. Em vaig notar amb falta d’aire i molta dificultat a l’hora d’empassar. Ara em prenc un antihistamínic i al carrer a dinar. Vinga”.

La influencer ja havia estat ingressada fa pocs dies | Instagram

Vicky Martín Berrocal explica què li ha dit el metge en aquesta segona visita

L’endemà mateix, però, notava que havia empitjorat i ha tornat a urgències: “Creia que això passaria ràpidament, però he hagut de venir al meu metge perquè em mirés perquè he passat una nit tremenda”. Al final s’han adonat que no era al·lèrgia, sinó un problema de salut més greu: faringitis, laringitis i les cordes vocals molt inflamades.

“M’acaba de posar en tractament i m’ha enviat a estar en silenci tot el dia. Crec que això és el que més em costarà i, per descomptat, no aniré a la Fira d’Abril avui. Demà espero estar millor perquè no em penso perdre res”, ha dit.

A més a més de l’antibiòtic, haurà de seguir les recomanacions del metge i fer bondat si realment vol recuperar-se i poder acudir a les celebracions de la Fira d’Abril.

Vicky Martín Berrocal preocupa des de l’hospital | Instagram

Han estat molts els seguidors que li han desitjat que es recuperi aviat, una estima que li ha donat ales per agrair aquesta atenció: “Aquí vaig a buscar la meva ampolla d’aigua. Primer perquè el metge em va dir que havia de tenir hidratada la gola i per veure si la tauleta de xocolata s’ofega una mica. Bona nit, família”.

Ha sortit de l’hospital i es troba una mica millor | Instagram

“Us envio mil petons i gràcies pels missatges, consells i xerrades d’aquesta nit”, prossegueix en un story que ha hagut de tranquil·litzar perquè sembla que es troba millor.