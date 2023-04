Vicky Martín Berrocal, en el hospital por segunda vez en pocos días

Vicky Martín Berrocal ha preocupado a sus seguidores al anunciar que ha tenido que volver al hospital por segunda vez en pocos días. La diseñadora, famosa por su matrimonio con Manuel Díaz El Cordobés , ha necesitado atención médica al notar que le faltaba el aire para respirar y dificultad a la hora de tragar.

En un primer momento le tranquilizó saber que se trataba de una pequeña alergia, un diagnóstico que finalmente ha sido erróneo: «¡No es nada! Parece que es alergia. Me noté con falta de aire y mucha dificultad a la hora de tragar. Ahora me tomo un antihistamínico y a la calle a comer. Venga».

La influencer ya había sido ingresada hace pocos días | Instagram

Vicky Martín Berrocal explica qué le ha dicho el médico en esta segunda visita

El día siguiente mismo, sin embargo, notaba que había empeorado y ha vuelto a urgencias: «Creía que esto pasaría rápidamente, pero he tenido que venir a mi médico para que me mirara porque he pasado una noche tremenda». Al final se han dado cuenta de que no era alergia, sino un problema de salud más grave: faringitis, laringitis y las cuerdas vocales muy inflamadas.

«Me acaba de poner en tratamiento y me ha enviado a estar en silencio todo el día. Creo que esto es lo que más me costará y, por supuesto, no iré a la Feria de Abril hoy. Mañana espero estar mejor porque no me pienso perder nada», ha dicho.

Además del antibiótico, tendrá que seguir las recomendaciones del médico y hacer bondad si realmente quiere recuperarse y poder acudir a las celebraciones de la Feria de Abril.

Vicky Martín Berrocal preocupa desde el hospital | Instagram

Han sido muchos los seguidores que le han deseado que se recupere pronto, un aprecio que le ha dado alas para agradecer esta atención: «Aquí voy a buscar mi botella de agua. Primero porque el médico me dijo que tenía que tener hidratada la garganta y para ver si la tableta de chocolate se ahoga un poco. Buenas noches, familia».

Ha salido del hospital y se encuentra algo mejor | Instagram